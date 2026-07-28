Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 28.7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Trong đó, nội dung chính là bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm (người cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tại kỳ họp, với số phiếu đồng thuận 100%, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030, làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, vào ngày 27.7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, ông Trịnh Mạnh Linh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Tâm và chúc mừng ông Tâm nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, đề nghị ông Tâm sớm nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Đức Tâm 45 tuổi, quê Hưng Yên, thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003.

Trong hơn 20 năm làm việc tại đây, ông lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10.2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3.2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, vào ngày 23.7, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.