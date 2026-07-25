Quảng Ngãi: Đồng bào Xơ Đăng đổi súng tự chế lấy quà

Ngày 25.7, tại nhà rông trung tâm xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi), Công an xã Tu Mơ Rông phối hợp Đoàn thanh niên xã và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức chương trình đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh, vận động người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế và các loại vũ khí còn cất giữ trong gia đình.

Người đồng bào Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đổi sống tự chế lấy quà dân sinh ẢNH: CTV

Hưởng ứng chương trình, 15 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông đã tự nguyện mang 15 khẩu súng tự chế đến trụ sở công an xã giao nộp.

Theo người dân, trước đây do điều kiện sản xuất, sinh sống trên nương rẫy nên nhiều hộ tự chế súng để canh rẫy, xua đuổi thú rừng. Tuy nhiên, nhiều năm nay các khẩu súng này không còn được sử dụng.

Qua các buổi tuyên truyền của lực lượng công an, người dân nhận thức được việc tàng trữ súng tự chế là hành vi vi phạm pháp luật nên chủ động giao nộp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận số vũ khí, Công an xã Tu Mơ Rông biểu dương tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của người dân và trao tặng mỗi người một phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, nước mắm, muối, sữa và dầu ăn.

Số vũ khí do đồng bào Xơ Đăng giao nộp cho lực lượng Công an xã Tu Mơ Rông ẢNH: CTV

Dịp này, lực lượng công an cũng phối hợp với Đoàn thanh niên xã tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời phổ biến các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Điểm mới của đợt tuyên truyền là việc sử dụng hình ảnh trực quan kết hợp ứng dụng công nghệ, giúp đồng bào Xơ Đăng dễ tiếp cận, dễ hiểu và ghi nhớ các quy định của pháp luật. Qua đó, người dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng chủ trương giao nộp vũ khí và cam kết cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng công an xã Tu Mơ Rông, cho biết chương trình đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh không chỉ nhằm vận động người dân giao nộp các loại vũ khí tự chế còn cất giữ mà còn góp phần nâng cao nhận thức về những nguy cơ, hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

"Mỗi khẩu súng được người dân tự nguyện giao nộp là thêm một nguy cơ mất an toàn được loại bỏ. Chúng tôi mong muốn cùng bà con xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ thôn, làng", thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh nhấn mạnh.