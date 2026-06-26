Từ 'đại hội không hoa' đến trồng 1 triệu cây cà phê cho đồng bào Xơ Đăng

Sáng nay 26.6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức lễ ra quân hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xuống giống cà phê, mở đầu đợt trồng hơn 1 triệu cây giống trên diện tích khoảng 200 ha. Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 7.2026.

Lãnh đạo địa phương và đoàn viên, thanh niên xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) hỗ trợ người dân trồng cà phê ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Lễ ra quân được tổ chức tại vườn của ông A Đúy ở thôn Ngọc Leng (xã Tu Mơ Rông) với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức đoàn thể. Đợt hỗ trợ lần này ưu tiên các hộ thuộc diện yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật và người neo đơn.

Phủ xanh đồi trống bằng cà phê

Tại lễ phát động, ông Võ Trung Mạnh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Mơ Rông), ông Trần Quốc Huy (Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông) cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống giống cà phê. Những bầu cây giống được vận chuyển từ vườn ươm của địa phương đến từng hố trồng, sau đó được lấp đất, tưới nước để bảo đảm cây nhanh bén rễ.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (đứng giữa), hướng dẫn ông A Đúy trồng cà phê ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Không khí lao động diễn ra khẩn trương trên các sườn đồi. Người vận chuyển cây giống, người đào hố, người trồng và tưới nước. Chỉ sau 1 buổi ra quân, nhiều khoảng đất trước đây bỏ trống đã trồng những hàng cà phê non.

Ông A Đúy cho biết, gia đình có khoảng 9 sào đất trước đây trồng mì nhưng hiệu quả kinh tế thấp, nhiều lần muốn chuyển đổi sang cây trồng có giá trị hơn nhưng không đủ điều kiện đầu tư. Nay được địa phương hỗ trợ toàn bộ cây giống và huy động lực lượng đến giúp trồng, gia đình ông rất phấn khởi và sẽ chăm sóc tốt để phát triển kinh tế.

Đoàn viên, thanh niên xã Tu Mơ Rông hỗ trợ người dân trồng cà phê ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Theo ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, toàn xã hiện có khoảng 1.329 hộ dân, trong đó có 52 hộ thuộc diện người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ các hộ dân xuống giống cà phê không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Từ nay đến hết tháng 7, địa phương phấn đấu hoàn thành việc cấp phát và hỗ trợ người dân trồng hơn 1 triệu cây cà phê trên diện tích khoảng 200 ha, trong đó ưu tiên các hộ yếu thế.

Điểm đặc biệt của chương trình là hơn 1 triệu cây giống được hình thành từ mô hình "đại hội không hoa". Thay vì sử dụng kinh phí để mua hoa chúc mừng tại các sự kiện, địa phương đã vận động các nguồn lực xã hội hóa để mua hạt giống, tổ chức ươm cây và chăm sóc tại vườn ươm, sau đó cấp phát miễn phí cho người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân trồng cà phê ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Theo lãnh đạo xã, cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn biến những khoản kinh phí phục vụ hình thức thành nguồn lực thiết thực giúp đồng bào phát triển sản xuất.

Phấn đấu để mỗi hộ dân có ít nhất 1 ha cà phê

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết địa phương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hỗ trợ người dân trồng mới 1.000 ha cà phê. Cùng với khoảng 588 ha hiện có, đến cuối năm 2030 tổng diện tích cà phê toàn xã dự kiến đạt khoảng 1.588 ha.

"Mục tiêu của địa phương là phấn đấu để mỗi hộ dân có ít nhất 1 ha cà phê, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững", ông Mạnh nói.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc cây cà phê ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã sẽ tiếp tục duy trì chương trình cấp cây giống miễn phí, đầu tư hạ tầng thủy lợi, đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp tham gia chế biến sâu. Đồng thời, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới hình thành thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông.

Theo UBND xã Tu Mơ Rông, lễ ra quân hỗ trợ đồng bào xuống giống cà phê là 1 trong 10 hoạt động chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuỗi hoạt động còn có giải pickleball "Ươm mầm xanh", liên hoan cồng chiêng - múa xoang, đêm văn nghệ, hội thi ẩm thực truyền thống, phiên chợ 0 đồng lần thứ 10; chương trình đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; lễ phát động chiến dịch Mùa hè xanh, hội nghị sơ kết 1 năm thành lập xã...