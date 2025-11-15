Hai căn nhà của đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi bị lửa thiêu rụi

Ngày 15.11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến 2 căn nhà của đồng bào Xơ Đăng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy thiêu rụi 2 căn nhà của người dân ở xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi ẢNH: N.C

Vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại nhà ông A Teo (78 tuổi, ở thôn Tu Dốp, xã Ngọc Linh). Do gặp gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhà của anh A Pu (27 tuổi) ở liền kề.

Cả hai căn nhà đều được dựng bằng gỗ, nên lửa bén nhanh và cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. Giấy tờ tùy thân, tiền bạc, gạo thóc và nhiều vật dụng sinh hoạt của 2 hộ đều bị thiêu hủy.

Xe máy bị cháy trơ khung ẢNH: N.C

Ông Đinh Xuân Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã điều động lực lượng công an, quân sự đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh. "Chúng tôi đã bố trí nơi ở tạm, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp 2 gia đình ổn định trước mắt", ông Hòa nói.