Quảng Ngãi: Cây đa hơn 200 tuổi trên núi Thiên Bút bị lửa thiêu rụi

Chiều 23.8, vụ cháy bất ngờ xảy ra tại núi Thiên Bút (P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) đã thiêu rụi gần như toàn bộ cây đa hơn 200 năm tuổi.

Lực lượng PCCC đang dập tắt đám lửa ẢNH: CẨM ÁI

Người dân chứng kiến cho biết, lúc xảy ra vụ việc, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm cả cây đa, cột khói cao 2 - 3 m. Dù đứng cách hàng trăm mét, nhiều người dân vẫn cảm nhận rõ sức nóng hừng hực.

Theo ông Lê Đán, Tổ trưởng tổ dân phố 8 (P.Cẩm Thành), ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng dân phố cùng công an phường đã có mặt, dùng hơn 10 bình chữa cháy cầm tay để khống chế, ngăn lửa lan rộng. "Tuy nhiên, do phần thân cây mục rỗng, lửa bén rất nhanh, buộc chúng tôi phải báo cho lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ", ông Đán nói.

Sau hơn 1 giờ, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy ẢNH: CẨM ÁI

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 1 giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nguyên nhân vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc thắp hương dưới gốc đa, gặp gió lớn nên bùng phát.

Cây đa bị lửa thiêu rụi, khả năng sống sót rất thấp ẢNH: CẨM ÁI

Được biết, cây đa cổ thụ này từng ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Linh, P.Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) vào năm 2021, đè trúng người đi đường khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, chính quyền đã di dời cây đa về núi Thiên Bút để chăm sóc với hy vọng cứu sống.