Hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Cha mẹ rủ con cùng chạy bộ cuối tuần

Câu lạc bộ Gia Hòa Runners được hình thành từ những cư dân ở khu chung cư Gia Hòa, phường Phước Long, TP.HCM. Từ việc yêu thích và tập luyện môn chạy bộ, nhiều cư dân có con nhỏ đã tạo thêm một hoạt động hè miễn phí bổ ích với lớp hướng dẫn chạy bộ, rèn thể chất.

Phụ huynh tự tạo sân chơi cho con

Lớp học tổ chức vào 17 - 18 giờ, thứ 7 hằng tuần tại công viên Khang Điền, đường Trịnh Công Sơn, phường Phước Long. Lớp hiện có khoảng hơn 30 học viên nhí tham gia. Trong mùa hè này, câu lạc bộ hoan nghênh chào đón thêm các bé từ 5 - 15 tuổi ở khu vực lân cận đến giao lưu, sinh hoạt.



Lớp học chạy bộ sinh hoạt hôm 20.6 Ảnh: Phan Diệp

Anh Phùng Ngọc Hiển (46 tuổi), chủ nhiệm câu lạc bộ Gia Hòa Runners, chia sẻ: "Nhóm chúng tôi ra đời năm 2022, tập hợp hơn 100 cư dân yêu thích chạy bộ, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Các thành viên hầu hết đều đã lập gia đình, có con nhỏ. Thấy được lợi ích của việc tập luyện thể thao nên phụ huynh cũng muốn khuyến khích con tham gia. Năm ngoái, chúng tôi đã mở một lớp tập luyện cho trẻ vào mùa hè rất thành công".

Lớp học chạy bộ cho trẻ tuy lập ra bởi những cư dân yêu thích chạy bộ nhưng hoạt động bài bản. Các bé tham gia lớp được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Trần Ngọc Thạch, huấn luyện viên thể hình đồng thời là vận động viên chạy bộ phong trào.

Huấn luyện viên Ngọc Thạch hướng dẫn các em khởi động Ảnh: Phan Diệp

Các bài tập vận động, chạy bộ được huấn luyện viên tổ chức bài bản, có giáo án riêng phù hợp với lứa tuổi trẻ em.



"Trong khoảng thời gian 1 tiếng, các em được hướng dẫn tập khởi động tăng cường thể lực, chơi trò chơi chạy tiếp sức hoặc chạy 1 - 2 km trong công viên và giãn cơ sau khi chạy", huấn luyện viên Ngọc Thạch cho biết.

Tại đây, các em được hướng dẫn thực hiện những động tác khởi động, giãn cơ, chạy bộ... đúng kỹ thuật. Việc tham gia tập luyện từ sớm, phù hợp với khả năng sẽ giúp các em phát triển thể trạng tốt, hạn chế chấn thương.

Các bé chạy bộ quanh công viên Ảnh: Phan Diệp

Điều đặc biệt ở lớp học này là các em được thấy tấm gương chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao từ cha mẹ. Đến lớp, trẻ không chỉ có không gian vận động thể chất, hạn chế thời gian ở nhà xem ti vi, điện thoại mà còn có thể gặp gỡ nhiều bạn bè.

Trong buổi tập, các bé được cha mẹ chuẩn bị nước suối, nước điện giải và có phần thưởng là kem, bánh... vào cuối buổi.

Mong có thêm nhiều hoạt động hè miễn phí ở thành phố

Chị Võ Hoàng Phương Lam (45 tuổi) có 3 năm tham gia câu lạc bộ. Ban đầu, chị Lam chạy bộ để giảm cân, thấy có hiệu quả nên cũng muốn cho con tham gia để tạo thói quen vận động thể dục thể thao.

"Nhà tôi có 2 bé tham gia lớp học chạy bộ để vận động và giảm cân. Các bạn nhỏ mùa hè ở nhà nhiều nên rất thích được ra ngoài gặp bạn bè. Các khu dân cư, khu phố nếu có được các cộng đồng nhóm nhỏ tổ chức hoạt động hè theo mô hình như thế này rất tốt cho trẻ tham gia vận động và kết nối", chị Lam chia sẻ.

Chị Lam và 2 con Ảnh: Phan Diệp

Chị Ánh Linh chạy bộ cùng con trai Ảnh: Phan Diệp

Chị Lưu Ánh Linh (31 tuổi, ở phường Phước Long), có con lần đầu tham gia lớp chạy bộ cho trẻ. Việc tham gia vận động giúp bé nhà chị Linh ăn ngon, ngủ ngon hơn và có được sự dẻo dai.

"Ở khu vực tôi sinh sống chưa có nhiều nơi tổ chức các hoạt động hè miễn phí cho trẻ. Ngoài tham gia lớp này, tôi có cho bé tham gia thêm 1 lớp học vận động tương tự, tổ chức trong tuần. Nếu trong thành phố có thêm nhiều lớp, lớp học, câu lạc bộ dịp hè như thế này thì rất tốt cho các bé", chị Linh nói.

Phụ huynh chuẩn bị nước cho các bé trong buổi tập Ảnh: Phan Diệp

Phụ huynh truyền cảm hứng cho con tập luyện thể dục thể thao Ảnh: Phan Diệp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ở TP.HCM vào dịp hè có một số nơi tổ chức các hoạt động miễn phí cho trẻ tham gia như ở các phường, xã, thư viện...

Hiện tại phong trào chạy bộ đang phát triển, nhiều phụ huynh ở TP.HCM cũng muốn "lôi kéo" con mình tham gia tập luyện nhưng chưa có nhiều nơi như câu lạc bộ Gia Hòa Runners. Với kinh nghiệm của mình, anh Hiển cho rằng điều quan trọng nhất là đòi hỏi cha mẹ phải chủ động và quyết tâm thì sẽ tạo được sân chơi cho các con.