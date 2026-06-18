Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
Hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM

Trẻ em TP.HCM thích thú làm đồ thủ công miễn phí, quên cả ti vi và điện thoại

Phan Diệp
Phan Diệp
Tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, hàng trăm trẻ em tham gia lớp làm đồ thủ công miễn phí mỗi tuần, tự tay tạo hộp bút, chuông gió và giảm thời gian xem ti vi, điện thoại trong dịp hè 2026.

Từ 9 - 10 giờ 30 phút, thứ 4 hằng tuần, khoảng 100 trẻ em ở TP.HCM được ba mẹ dẫn đến Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) tham gia câu lạc bộ khéo tay để làm đồ thủ công.

Đây là một trong những hoạt động hè miễn phí, tạo không gian vui chơi, học hỏi và kết bạn cho trẻ em TP.HCM do thư viện tổ chức từ 1.6 - 9.8.

Hoạt động hè giúp bé khéo tay

Đến với câu lạc bộ khéo tay, các bạn nhỏ sẽ được làm những sản phẩm thủ công đơn giản, khi hoàn thiện có thể mang về nhà sử dụng. Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ ngày 10.6, các em được hướng dẫn làm hộp đựng bút từ bìa cứng.

Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 1.

Giáo viên hướng dẫn trẻ làm hộp bút bằng bìa cứng hôm 9.6

Ảnh: Phan Diệp

Trước buổi sinh hoạt, chúng tôi sẽ nhắn lên nhóm Zalo của câu lạc bộ, nhờ phụ huynh và các bé chuẩn bị trước một số vật dụng như bìa cứng, bút chì, màu, kéo...

Sau khi ổn định chỗ ngồi, các em bắt đầu quan sát giáo viên hướng dẫn, tập trung ghi nhớ các bước thực hiện rồi chăm chú vẽ, cắt, dán... Những em lớn đã thành thạo các thao tác cầm kéo, cắt dán hoàn thành sản phẩm trong thời gian ngắn. Một số em nhỏ hơn chưa quen hoặc chưa biết cầm kéo còn loay hoay được giáo viên và tình nguyện viên của câu lạc bộ tận tình chỉ dẫn.

Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 2.

Các em nhỏ được cô giáo hướng dẫn để tự làm sản phẩm thủ công của riêng mình

Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 3.

Các em nhỏ tập trung hoàn thiện sản phẩm

Ảnh: Phan Diệp

Nhiều em tự vẽ những hình ảnh sáng tạo, trang trí lên hộp bút. Một số em thì tô màu theo hình vẽ mẫu được thư viện cung cấp. Từ tờ giấy cứng, các em đều tự làm được cho mình một hộp bút dễ thương nên ai cũng háo hức.

"Các bạn nhỏ rất tập trung và chăm chú quan sát để làm ra sản phẩm. Quá trình làm sản phẩm thủ công rèn cho các em tính kiên nhẫn, sự khéo léo và sáng tạo. Tuần tới, chúng tôi dự định hướng dẫn các em làm chuông gió từ vật liệu kẽm nhung", chị Trương Thị Mỹ Duyên - phụ trách câu lạc bộ khéo tay cho biết.

Ngày hè "bận rộn" của trẻ em TP.HCM

Chị Trương Thị Diệp (34 tuổi, phường Gia Định) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đến thư viện để đọc sách, dịp hè biết có các hoạt động hè miễn phí nên đã dẫn các con đến tham gia. Thư viện có nhiều cây xanh và thoáng mát, là một không gian lý tưởng cho các con vui chơi. Mùa hè không đến trường, đi ra ngoài không chỉ giúp con giảm bớt thời gian xem ti vi, điện thoại mà còn tiếp xúc với bạn bè, học thêm kỹ năng".

Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 4.
Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 5.

Làm đồ thủ công khiến trẻ "bận rộn hơn", bớt thời gian xem điện thoại, ti vi

Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 6.

Các bé khoe sản phẩm hộp bút tự làm

Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM cho biết: "Các hoạt động hè miễn phí được thư viện duy trì tổ chức liên tục nhiều năm qua. Riêng 3 tháng hè 2025, thư viện đón khoảng 3.000 trẻ em ở TP.HCM đến tham gia các hoạt động".

Cũng như mọi năm, thư viện đang tổ chức đa dạng hoạt động dành cho thiếu nhi theo định hướng kết hợp hài hòa giữa đọc sách, kỹ năng và trải nghiệm công nghệ. Bên cạnh tổ chức các hoạt động nhằm giúp các em hình thành thói quen và niềm yêu thích đọc sách, thư viện triển khai các chương trình STEM, trải nghiệm robot, sáng tạo khoa học, câu lạc cờ, nữ công... muốn mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích cho trẻ.

Hè 2026, chỉ cần đăng ký thẻ thư viện cho con, phụ huynh có thể cho trẻ tham gia tất cả các hoạt động miễn phí như sau:

  • Thứ 2: Câu lạc bộ đọc sách;
  • Thứ 3: Câu lạc bộ cờ vua;
  • Thứ 4: Câu lạc bộ khéo tay;
  • Thứ 5: Câu lạc bộ khéo tay.
Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 7.
Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 8.
Hoạt động hè miễn phí giúp trẻ em ở TP.HCM 'bận rộn' hơn, bớt xem ti vi - Ảnh 9.

Phụ huynh cũng hào hứng tham gia hoạt động làm đồ thủ công cùng con

Ảnh: Phan Diệp

Độc giả có thể cập nhật tin tức về các hoạt động mùa hè ở thư viện tại Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm

Và đăng ký thẻ thư viện cho trẻ tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register

Đến với các câu lạc bộ miễn phí tại thư viện, phụ huynh sẽ được tham gia các nhóm Zalo để nắm bắt thông tin trước buổi sinh hoạt của con.


Tin liên quan

Cần tìm chỗ có hoạt động hè miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM? Lưu ngay địa chỉ này

Cần tìm chỗ có hoạt động hè miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM? Lưu ngay địa chỉ này

Từ nay đến ngày 9.8, trẻ em ở TP.HCM có thể tham gia nhiều hoạt động hè miễn phí tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, trong đó câu lạc bộ đọc sách thứ 2 hằng tuần.

Hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Trẻ hào hứng học cờ vua, phụ huynh mừng vì đỡ tốn tiền

Khám phá thêm chủ đề

Hoạt Động Hè Miễn phí TP.HCM hoạt động hè miễn phí cho trẻ em làm đồ thủ công Hộp bút Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận