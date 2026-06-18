Trẻ em TP.HCM thích thú làm đồ thủ công miễn phí, quên cả ti vi và điện thoại

Từ 9 - 10 giờ 30 phút, thứ 4 hằng tuần, khoảng 100 trẻ em ở TP.HCM được ba mẹ dẫn đến Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) tham gia câu lạc bộ khéo tay để làm đồ thủ công.

Đây là một trong những hoạt động hè miễn phí, tạo không gian vui chơi, học hỏi và kết bạn cho trẻ em TP.HCM do thư viện tổ chức từ 1.6 - 9.8.

Hoạt động hè giúp bé khéo tay

Đến với câu lạc bộ khéo tay, các bạn nhỏ sẽ được làm những sản phẩm thủ công đơn giản, khi hoàn thiện có thể mang về nhà sử dụng. Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ ngày 10.6, các em được hướng dẫn làm hộp đựng bút từ bìa cứng.

Giáo viên hướng dẫn trẻ làm hộp bút bằng bìa cứng hôm 9.6 Ảnh: Phan Diệp

Trước buổi sinh hoạt, chúng tôi sẽ nhắn lên nhóm Zalo của câu lạc bộ, nhờ phụ huynh và các bé chuẩn bị trước một số vật dụng như bìa cứng, bút chì, màu, kéo...

Sau khi ổn định chỗ ngồi, các em bắt đầu quan sát giáo viên hướng dẫn, tập trung ghi nhớ các bước thực hiện rồi chăm chú vẽ, cắt, dán... Những em lớn đã thành thạo các thao tác cầm kéo, cắt dán hoàn thành sản phẩm trong thời gian ngắn. Một số em nhỏ hơn chưa quen hoặc chưa biết cầm kéo còn loay hoay được giáo viên và tình nguyện viên của câu lạc bộ tận tình chỉ dẫn.

Các em nhỏ được cô giáo hướng dẫn để tự làm sản phẩm thủ công của riêng mình Ảnh: Phan Diệp

Các em nhỏ tập trung hoàn thiện sản phẩm Ảnh: Phan Diệp

Nhiều em tự vẽ những hình ảnh sáng tạo, trang trí lên hộp bút. Một số em thì tô màu theo hình vẽ mẫu được thư viện cung cấp. Từ tờ giấy cứng, các em đều tự làm được cho mình một hộp bút dễ thương nên ai cũng háo hức.

"Các bạn nhỏ rất tập trung và chăm chú quan sát để làm ra sản phẩm. Quá trình làm sản phẩm thủ công rèn cho các em tính kiên nhẫn, sự khéo léo và sáng tạo. Tuần tới, chúng tôi dự định hướng dẫn các em làm chuông gió từ vật liệu kẽm nhung", chị Trương Thị Mỹ Duyên - phụ trách câu lạc bộ khéo tay cho biết.

Ngày hè "bận rộn" của trẻ em TP.HCM

Chị Trương Thị Diệp (34 tuổi, phường Gia Định) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đến thư viện để đọc sách, dịp hè biết có các hoạt động hè miễn phí nên đã dẫn các con đến tham gia. Thư viện có nhiều cây xanh và thoáng mát, là một không gian lý tưởng cho các con vui chơi. Mùa hè không đến trường, đi ra ngoài không chỉ giúp con giảm bớt thời gian xem ti vi, điện thoại mà còn tiếp xúc với bạn bè, học thêm kỹ năng".



Làm đồ thủ công khiến trẻ "bận rộn hơn", bớt thời gian xem điện thoại, ti vi Ảnh: Phan Diệp

Các bé khoe sản phẩm hộp bút tự làm Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM cho biết: "Các hoạt động hè miễn phí được thư viện duy trì tổ chức liên tục nhiều năm qua. Riêng 3 tháng hè 2025, thư viện đón khoảng 3.000 trẻ em ở TP.HCM đến tham gia các hoạt động".

Cũng như mọi năm, thư viện đang tổ chức đa dạng hoạt động dành cho thiếu nhi theo định hướng kết hợp hài hòa giữa đọc sách, kỹ năng và trải nghiệm công nghệ. Bên cạnh tổ chức các hoạt động nhằm giúp các em hình thành thói quen và niềm yêu thích đọc sách, thư viện triển khai các chương trình STEM, trải nghiệm robot, sáng tạo khoa học, câu lạc cờ, nữ công... muốn mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích cho trẻ.

Hè 2026, chỉ cần đăng ký thẻ thư viện cho con, phụ huynh có thể cho trẻ tham gia tất cả các hoạt động miễn phí như sau:

Thứ 2: Câu lạc bộ đọc sách;



Thứ 3: Câu lạc bộ cờ vua;



Thứ 4: Câu lạc bộ khéo tay;



Thứ 5: Câu lạc bộ khéo tay.

Phụ huynh cũng hào hứng tham gia hoạt động làm đồ thủ công cùng con Ảnh: Phan Diệp

Độc giả có thể cập nhật tin tức về các hoạt động mùa hè ở thư viện tại Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm Và đăng ký thẻ thư viện cho trẻ tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register Đến với các câu lạc bộ miễn phí tại thư viện, phụ huynh sẽ được tham gia các nhóm Zalo để nắm bắt thông tin trước buổi sinh hoạt của con.



