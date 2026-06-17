Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Trẻ hào hứng học cờ vua, phụ huynh mừng vì đỡ tốn tiền

Phan Diệp
Phan Diệp
Không chỉ hào hứng học cờ vua, kết bạn và rèn luyện tư duy, nhiều trẻ em ở TP.HCM còn có thêm sân chơi bổ ích. Phụ huynh cũng vui vì con được tham gia hoạt động hè miễn phí, giảm thời gian sử dụng điện thoại.

Hè 2026, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) tổ chức nhiều hoạt động hè miễn phí cho trẻ em từ ngày 1.6 - 9.8. Thu hút nhiều trẻ em từ 5 - 14 tuổi tham gia nhất là câu lạc bộ cờ vua, sinh hoạt từ 9 - 10 giờ 30 phút, sáng thứ 3 hằng tuần.

Không khí sôi động ở câu lạc bộ cờ vua

Ngày 9.6, có hơn 100 trẻ được cha mẹ dẫn đến câu lạc bộ cờ vua. Cửa phòng sinh hoạt vừa mở, các em chủ động tiến vào ghế ngồi chật kín. Các thầy cô và tình nguyện viên ở thư viện phải "huy động" thêm ghế để ổn định chỗ ngồi cho các bé.

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 1.

Trẻ hào hứng giao lưu, kết bạn và đánh cờ tại câu lạc bộ cờ vua

Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 2.

Các em nhỏ chủ động bắt cặp chơi cờ cùng nhau. Trong giờ sinh hoạt, mỗi em có thể giao lưu đánh cờ với nhiều người bạn

Ảnh: Phan Diệp

Đến với câu lạc bộ, những em đã biết chơi cờ sẽ bắt cặp thi đấu với nhau. Thầy cô quan sát, hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc của các em. Đối với nhóm trẻ chưa biết chơi cờ, các thầy cô sẽ chia nhóm, dạy các em những kiến thức cơ bản nhất như: xếp cờ, các nước đi của từng quân cờ...

Thầy Phan Trọng Hoàng - phụ trách câu lạc bộ cờ vua cho biết: "Cờ vua là một trong những hoạt động hè thu hút đông trẻ em tham gia nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ cờ vua cũng thu hút nhiều em nhỏ chơi cờ hay, từng thi đấu các giải ở thành phố, quốc gia. Do đó, câu lạc bộ cũng là môi trường giúp các em có thể giao lưu cọ xát, học hỏi lẫn nhau". 

Bà Phan Thị Hải (59 tuổi, phường Bình Thạnh) dẫn cháu trai 6 tuổi đến tham gia câu lạc bộ cờ vua hôm 9.6 cho biết: "Đến thư viện vừa được vui chơi, vừa được kết bạn và học hỏi thêm các kiến thức mới. Nghỉ hè nên cháu có nhiều thời gian để tham gia các câu lạc bộ ngoại khoá, giảm bớt thời gian xem ti vi, điện thoại".

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 3.

Thầy Hoàng giới thiệu bàn cờ vua cho những trẻ chưa biết chơi cờ

Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 4.

Một số phụ huynh cùng tham gia học chơi cờ vua cùng con

Ảnh: Phan Diệp

"Đỡ tốn tiền" vì có nhiều hoạt động hè miễn phí cho con

Chị Xuân Khuyên (40 tuổi, ở phường Đức Nhuận) chia sẻ: "Con trai tôi đang học cấp 1, rất thích và hứng thú với câu lạc bộ cờ vua. Ngay từ buổi đầu sinh hoạt, con đã kết nối được với một số anh chị lớn hơn chơi cờ rất giỏi, xin thông tin liên hệ để về nhà tiếp tục chơi cờ online cùng nhau trên ứng dụng".

Là phụ huynh có 2 con nhỏ, mỗi mùa hè, chị Khuyên "khá đau đầu" trong việc tìm các lớp học kỹ năng, câu lạc bộ cho bé tham gia. Có những năm chị Khuyên tốn khá nhiều tiền đăng ký các lớp học kỹ năng cho con. Tuy nhiên, năm nay cảm thấy rất may mắn vì tìm được những điểm sinh hoạt hè miễn phí ở thư viện và ở ngay địa bàn phường.

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 5.

Cô Phạm Thị Phúc - giáo viên hướng dẫn các bé chơi cờ trong câu lạc bộ

Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí cho trẻ ở TP.HCM: Trẻ đăng ký học cờ vua kín phòng - Ảnh 6.

Trẻ rèn luyện sự tập trung, kỹ năng giao tiếp, làm quen được nhiều bạn mới khi tham gia câu lạc bộ

Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM cho biết, trong dịp hè, thư viện tổ chức đa dạng hoạt động dành cho thiếu nhi theo định hướng kết hợp hài hòa giữa đọc sách, kỹ năng và trải nghiệm công nghệ. Phụ huynh chỉ cần đăng ký thẻ thư viện cho trẻ là có thể tham gia các hoạt động hè miễn phí tại đây.

Trong tuần, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ có những hoạt động hè miễn phí sau:

  • Thứ 2: Câu lạc bộ đọc sách;
  • Thứ 3: Câu lạc bộ cờ vua;
  • Thứ 4: Câu lạc bộ khéo tay;
  • Thứ 5: Câu lạc bộ khoa học vui.

"Thông qua các hoạt động này, thư viện mong muốn tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, giúp các em phát triển đồng thời kỹ năng đọc, tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và có một mùa hè tươi vui, bổ ích", bà Trang nói.

Độc giả có thể cập nhật tin tức về các hoạt động mùa hè ở thư viện tại Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm

Và đăng ký thẻ thư viện cho trẻ tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register

Đến với các câu lạc bộ miễn phí tại thư viện, phụ huynh sẽ được tham gia các nhóm Zalo để nắm bắt thông tin trước buổi sinh hoạt của con.

Tin liên quan

Cần tìm chỗ có hoạt động hè miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM? Lưu ngay địa chỉ này

Cần tìm chỗ có hoạt động hè miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM? Lưu ngay địa chỉ này

Từ nay đến ngày 9.8, trẻ em ở TP.HCM có thể tham gia nhiều hoạt động hè miễn phí tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, trong đó câu lạc bộ đọc sách thứ 2 hằng tuần.

Khám phá thêm chủ đề

Hoạt Động Hè Miễn phí hoạt động hè miễn phí cho trẻ em TP.HCM Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM Cờ vua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận