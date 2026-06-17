Hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Trẻ hào hứng học cờ vua, phụ huynh mừng vì đỡ tốn tiền

Hè 2026, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) tổ chức nhiều hoạt động hè miễn phí cho trẻ em từ ngày 1.6 - 9.8. Thu hút nhiều trẻ em từ 5 - 14 tuổi tham gia nhất là câu lạc bộ cờ vua, sinh hoạt từ 9 - 10 giờ 30 phút, sáng thứ 3 hằng tuần.

Không khí sôi động ở câu lạc bộ cờ vua

Ngày 9.6, có hơn 100 trẻ được cha mẹ dẫn đến câu lạc bộ cờ vua. Cửa phòng sinh hoạt vừa mở, các em chủ động tiến vào ghế ngồi chật kín. Các thầy cô và tình nguyện viên ở thư viện phải "huy động" thêm ghế để ổn định chỗ ngồi cho các bé.

Trẻ hào hứng giao lưu, kết bạn và đánh cờ tại câu lạc bộ cờ vua Ảnh: Phan Diệp

Các em nhỏ chủ động bắt cặp chơi cờ cùng nhau. Trong giờ sinh hoạt, mỗi em có thể giao lưu đánh cờ với nhiều người bạn Ảnh: Phan Diệp

Đến với câu lạc bộ, những em đã biết chơi cờ sẽ bắt cặp thi đấu với nhau. Thầy cô quan sát, hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc của các em. Đối với nhóm trẻ chưa biết chơi cờ, các thầy cô sẽ chia nhóm, dạy các em những kiến thức cơ bản nhất như: xếp cờ, các nước đi của từng quân cờ...

Thầy Phan Trọng Hoàng - phụ trách câu lạc bộ cờ vua cho biết: "Cờ vua là một trong những hoạt động hè thu hút đông trẻ em tham gia nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ cờ vua cũng thu hút nhiều em nhỏ chơi cờ hay, từng thi đấu các giải ở thành phố, quốc gia. Do đó, câu lạc bộ cũng là môi trường giúp các em có thể giao lưu cọ xát, học hỏi lẫn nhau".

Bà Phan Thị Hải (59 tuổi, phường Bình Thạnh) dẫn cháu trai 6 tuổi đến tham gia câu lạc bộ cờ vua hôm 9.6 cho biết: "Đến thư viện vừa được vui chơi, vừa được kết bạn và học hỏi thêm các kiến thức mới. Nghỉ hè nên cháu có nhiều thời gian để tham gia các câu lạc bộ ngoại khoá, giảm bớt thời gian xem ti vi, điện thoại".

Thầy Hoàng giới thiệu bàn cờ vua cho những trẻ chưa biết chơi cờ Ảnh: Phan Diệp

Một số phụ huynh cùng tham gia học chơi cờ vua cùng con Ảnh: Phan Diệp

"Đỡ tốn tiền" vì có nhiều hoạt động hè miễn phí cho con

Chị Xuân Khuyên (40 tuổi, ở phường Đức Nhuận) chia sẻ: "Con trai tôi đang học cấp 1, rất thích và hứng thú với câu lạc bộ cờ vua. Ngay từ buổi đầu sinh hoạt, con đã kết nối được với một số anh chị lớn hơn chơi cờ rất giỏi, xin thông tin liên hệ để về nhà tiếp tục chơi cờ online cùng nhau trên ứng dụng".

Là phụ huynh có 2 con nhỏ, mỗi mùa hè, chị Khuyên "khá đau đầu" trong việc tìm các lớp học kỹ năng, câu lạc bộ cho bé tham gia. Có những năm chị Khuyên tốn khá nhiều tiền đăng ký các lớp học kỹ năng cho con. Tuy nhiên, năm nay cảm thấy rất may mắn vì tìm được những điểm sinh hoạt hè miễn phí ở thư viện và ở ngay địa bàn phường.

Cô Phạm Thị Phúc - giáo viên hướng dẫn các bé chơi cờ trong câu lạc bộ Ảnh: Phan Diệp

Trẻ rèn luyện sự tập trung, kỹ năng giao tiếp, làm quen được nhiều bạn mới khi tham gia câu lạc bộ Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM cho biết, trong dịp hè, thư viện tổ chức đa dạng hoạt động dành cho thiếu nhi theo định hướng kết hợp hài hòa giữa đọc sách, kỹ năng và trải nghiệm công nghệ. Phụ huynh chỉ cần đăng ký thẻ thư viện cho trẻ là có thể tham gia các hoạt động hè miễn phí tại đây.

Trong tuần, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ có những hoạt động hè miễn phí sau:

Thứ 2: Câu lạc bộ đọc sách;



Thứ 3: Câu lạc bộ cờ vua;



Thứ 4: Câu lạc bộ khéo tay;



Thứ 5: Câu lạc bộ khoa học vui.



"Thông qua các hoạt động này, thư viện mong muốn tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, giúp các em phát triển đồng thời kỹ năng đọc, tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và có một mùa hè tươi vui, bổ ích", bà Trang nói.