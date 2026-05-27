Học bán trú hè theo tuần ở TP.HCM

Bán trú hè tại các trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Địa điểm đầu tiên mà phụ huynh TP.HCM có thể tìm các khóa học hè, bán trú hè an toàn, yên tâm về đội ngũ giáo viên, giá cả phải chăng là các trung tâm Cung ứng dịch vụ công của mỗi phường, xã, đặc khu. Đây là tên gọi mới của nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa - thể thao các quận/huyện trước đây. Sau sáp nhập, không còn cấp quận, huyện, mỗi địa phương đều có trung tâm Cung ứng dịch vụ công, trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

Trong mùa hè, các trung tâm Cung ứng dịch vụ công đều mở nhiều lớp kỹ năng, nhiều khóa bán trú hè với đa dạng môn kỹ năng, năng khiếu, thể thao, các lớp luyện chữ đẹp... Với trẻ đặc biệt, nhiều trung tâm Cung ứng dịch vụ công cũng có các lớp can thiệp cá nhân 1-1 trong các buổi sáng, chiều, nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục tốt nhất cho nhiều trẻ đặc biệt.

Các lớp hè cho trẻ em tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận, TP.HCM ẢNH: FANPAGE TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG PHƯỜNG PHÚ NHUẬN

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận, TP.HCM, khởi động chiêu sinh các lớp năng khiếu văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao, mang đến môi trường học tập năng động, an toàn, nhiều cảm hứng cho thiếu nhi. Phụ huynh có thể quét mã QR để đăng ký tham gia.

Tương tự, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, TP.HCM (địa chỉ 504 - 506 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận) đang thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu với nhiều bộ môn đang được nhiều người yêu thích như bóng đá, bóng rổ, võ cổ truyền, karate, khiêu vũ, aerobic, pickleball...

Nhiều lớp kỹ năng hè tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận ẢNH: FANPAGE TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG PHƯỜNG TÂN THUẬN, TP.HCM

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, số 8 đường Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, TP.HCM đang niêm yết, chiêu sinh khóa học rèn luyện kỹ năng - năng khiếu hè 2026 với chủ đề "Vui trải nghiệm - Học điều hay - Vô vàn kiến thức", khai giảng vào ngày 1.6, học phí 2.400.000 đồng/tháng (một tuần học 3 buổi). Học phí chưa bao gồm tiền ăn trưa và tiền máy lạnh nếu học viên ăn bán trú và ngủ trưa tại trung tâm (khoảng 45.000 đồng/học viên/ngày). Khóa hè này sẽ nhận học viên từ 6 tới 15 tuổi.

Thời gian điểm danh của các học viên từ 7 giờ sáng. Từ 7 giờ 30 phút tới 11 giờ 15, các học viên sẽ tập thể dục, tham gia các môn thể thao như bóng rổ, võ tự vệ, cờ vua, cờ tướng hoặc tham gia các lớp nhảy, lắp ráp robot... Từ 11 giờ 15 tới 14 giờ là giờ ăn trưa, nghỉ ngơi. Sau đó vào buổi chiều, các bạn nhỏ được tham gia các hoạt động như học pickleball, làm bánh, bóng đá, bơi lội... Phụ huynh sẽ đón học viên ra về lúc 16 giờ 30.

Khóa rèn luyện kỹ năng, năng khiếu hè, có bán trú, khai giảng từ 1.6.2026 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng ẢNH: THÚY HẰNG

Trung tâm đang chiêu sinh học viên nhiều lớp năng khiếu khóa hè ẢNH: THÚY HẰNG

Phòng tư vấn và can thiệp trẻ đặc biệt, ra mắt ngày 1.6.2026, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh ngoài khóa kỹ năng - năng khiếu bán trú hè, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP.HCM còn nhiều lớp đào tạo các môn kỹ năng, năng khiếu, thể dục thể thao khác trong hè 2026. Như người mẫu, toán tư duy, MC nhí, tiền tiểu học, hình họa chì, cờ tướng, cờ vua, nhảy hiện đại, bơi...

Vừa vui học bán trú hè, vừa phát triển năng lực tiếng Anh và các kỹ năng

Trong hè 2026 này nhiều trung tâm Anh văn cũng đưa ra nhiều khóa học trong mùa hè, kết hợp giữa tiếng Anh cho thiếu nhi, phát triển STEM, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Các khóa học được thiết kế từ sáng tới chiều, để phụ huynh thuận tiện cho việc gửi con để đi làm, vào các buổi trưa phụ huynh có thể đón con về ăn trưa; hoặc chuẩn bị cơm sẵn để con mang theo; hoặc đăng ký cơm trưa từ các trung tâm.

Mùa hè 2026, Anh văn SEAMEO RETRAC - Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á, trực thuộc Bộ GD-ĐT, đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM, có khóa bán hè Summer Fun - Mùa hè vui vẻ bổ ích cho các em thiếu nhi từ 6 tuổi tới 15 tuổi, trong thời gian từ 15.6 tới 24.7.2026 (6 tuần).

Khóa hè Summer Fun 2026 sẽ khai giảng hôm 15.6 ẢNH: THÚY HẰNG

Tại khóa hè này, các em học sinh sẽ học từ 8 giờ tới 16 giờ 30, được tham gia nhiều hoạt động giáo dục với đội ngũ giáo viên người nước ngoài, giáo viên người Việt Nam, giúp các bạn nhỏ tự tin giao tiếp tiếng Anh trong tình huống thực tế; phát triển tư duy (STEM, logic, sáng tạo); phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề; làm quen công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI hiện đại; phát triển thể chất và tinh thần. Các học sinh có không gian ăn trưa, nghỉ trưa an toàn.

Đặc biệt, phụ huynh có thể cho con em tham gia trọn vẹn 6 tuần, hoặc bán trú hè theo từng tuần, với các mức phí khác nhau.

Nhiều đơn vị giáo dục cũng đưa ra các khóa học mùa hè, trong đó tăng cường các hoạt động cho trẻ được trải nghiệm ngoài không gian lớp học.

Trẻ em học tiếng Anh trong một khóa hè ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bà Nguyễn Thị Song Trà, Giám đốc THedu (phường Hạnh Thông, TP. HCM), cho biết khóa bán trú hè "Đồng hành hè 2026" - Summer Journey 2026 dành cho học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi gồm các môn học thuật như toán tư duy, luyện chữ, viết văn sáng tạo, tiếng Anh giao tiếp thiếu nhi với giáo viên nước ngoài. Các buổi học kỹ năng tranh biện, thuyết trình, lập trình robot, vẽ, trải nghiệm ngoài trời.

Bên cạnh đó, học viên còn tham gia đọc sách và trồng cây xanh trong khóa hè. Ngoài ra, đối với học sinh THCS, các học sinh còn được tham gia khóa học bồi dưỡng các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh...

Khóa bán trú hè bắt đầu nhận học sinh từ 7 giờ 30 phút, trả học sinh sau 16 giờ 30 phút, chi phí từ 700.000 đồng cho một tuần (học phí này chưa bao gồm phí ăn trưa).

Hoạt động vẽ tranh tại một khóa bán trú hè tại TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nếu phụ huynh đăng ký cơm trưa cho con em mình - do bên thứ 3 cung cấp bữa ăn - giá là 40.000 đồng/phần/ngày. Trung tâm cho phép và khuyến khích phụ huynh chuẩn bị cơm hộp cho các con mang theo. Trung tâm có hỗ trợ chăm sóc trẻ vào thời gian nghỉ trưa.

Phụ huynh có thể đăng ký lẻ theo môn học hoặc trọn gói.

Ngoài ra, học viên học bán trú hè tại đây còn được tham gia 1 buổi hoạt động trải nghiệm như tham quan bảo tàng hoặc mô hình cơ quan báo chí.