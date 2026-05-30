Bị mỉa mai 'người Việt không làm được', 'Long dị nhân' chốt kế hoạch chạy Guinness thế giới

Vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Long (41 tuổi, quê Gia Lai) được cộng đồng biết đến với 3 lần chạy bộ xuyên Việt vào năm 2022, 2024 và 2025. Với hàng loạt thành tích và hoàn thành những thử thách sức bền đáng kinh ngạc trong chạy bộ, anh Long được cộng đồng gọi bằng biệt danh "Long dị nhân".



Chưa làm, sao biết là không được?

Mới đây, anh Long chia sẻ trên trang cá nhân về kế hoạch mới trong năm nay: chạy bộ 102 ngày liên tục, mỗi ngày 100 km. Tuy nhiên, một số người trên mạng xã hội để lại bình luận: "Người Việt không làm được đâu".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Long cho biết: "Thông báo được đưa ra sau khi tôi đã lên kế hoạch chi tiết với sự quyết tâm rất lớn. Chưa làm, sao biết là không được? Người Việt cũng có thể làm được những điều phi thường. Trong thời chiến tranh, dù thân hình nhỏ bé nhưng những người phụ nữ có thể vác cả thùng đạn 60 - 80 kg di chuyển trên đường rừng núi…".

"Long dị nhân" trên đường về đích tại Dinh Độc Lập, TP.HCM trong lần chạy bộ xuyên Việt thứ 2 năm 2024 Ảnh: Phan Diệp

Theo tìm hiểu của PV, trên thế giới hiện có vận động viên Huang Zhenglong, người Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới Guinness với việc chạy 100 ngày liên tục, mỗi ngày 100 km vào tháng 3.2026.

Anh Long dự định khi hoàn thành hành trình đặc biệt này, sẽ đăng ký xác lập kỷ lục Guinness. Hiện anh đang trong quá trình chuẩn bị, vận động tài trợ để đăng ký xác lập kỷ lục.

Chạy bộ lập kỷ lục Guinness để tặng người Việt Nam

Thay vì chạy bộ dọc miền đất nước như những lần trước, lần này anh Long thực hiện thử thách tại quê hương Pleiku, Gia Lai. Đây cũng là nơi anh có những bước chạy đầu tiên trong sự nghiệp chạy bộ của mình.

Quá trình chinh phục thử thách dự kiến kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 10.12.2026 đến ngày 21.3.2027, quãng đường 10.200 km. Cung đường chạy mỗi ngày sẽ bao quanh bờ kè Hội Phú, vòng chạy khoảng 2,4 km.

Nguyễn Văn Long tại quê nhà Gia Lai Ảnh: NVCC

Cũng như những lần trước, anh Long không chạy một mình. Anh muốn biến thử thách của mình thành một hoạt động dành cho cộng đồng. Ở bất cứ đâu, mọi người cũng có thể chạy hưởng ứng ngay tại nơi mình sinh sống để "đồng hành online" với anh. Theo đó, việc xác lập kỷ lục Guinness cũng là một món quà anh dành cho đất nước, cho người Việt Nam.



Anh bật mí, mọi người có thể đăng ký chạy 20, 40, 80, 102 ngày liên tiếp, mỗi ngày chạy ít nhất 2 km, tối đa 42 km, hoàn thành sẽ có áo và kỷ niệm chương. Ngoài ra cũng có thể đăng ký chạy đồng hành trực tiếp cùng anh tại bờ kè Hội Phú.

Anh Long cho biết, thử thách lần này sẽ là một hành trình trải nghiệm hoàn toàn khác trước đây. "Khó khăn, khắc nghiệt hơn và đòi hỏi thêm nhiều yếu tố đi kèm như dinh dưỡng, thời gian hồi phục, sức chịu đựng và cả tâm lý. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cả những người chưa từng chạy, để họ hiểu rằng sức bền đôi khi bắt đầu chỉ bằng một quyết định xỏ giày", anh nói.