Xác lập kỷ lục Guinness thế giới từ 631 ổ bánh mì nhằm gây quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam
Video Giáo dục

Xác lập kỷ lục Guinness thế giới từ 631 ổ bánh mì nhằm gây quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam

Vũ Đoan - Khánh Tuyên
27/10/2025 16:20 GMT+7

Ngày 25.10.2025, khuôn viên nhà thi đấu của Đại học RMIT Việt Nam trở nên đầy sôi động khi 400 tình nguyện viên tất bật xếp 631 ổ bánh mì, tạo nên con số “25” khổng lồ để xác lập kỷ lục Guinness thế giới.

Con số “25” khổng lồ xác lập kỷ lục Guinness thế giới lần này cũng là con số đánh dấu 25 năm đóng góp của RMIT và KOTO trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt thông qua món bánh mì đầy tính biểu tượng.

Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 khách tham dự, trong đó có bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM, cộng đồng RMIT, các nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác.

Xác lập kỷ lục Guinness thế giới từ 631 ổ bánh mì nhằm gây quỹ - Ảnh 1.

Đại diện KOTO và Đại học RMIT Việt Nam nhận xác lập kỷ lục Guinness thế giới với tạo hình số 25 từ 631 ổ bánh mì

ẢNH: ĐH RMIT VIET NAM

Để làm nên “con số lịch sử” này và xác lập kỷ lục Guinness thế giới, ban tổ chức đã phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và thực hiện chính xác đến từng chi tiết.

Từ việc đảm bảo kết cấu vững chắc của mô hình bánh mì, đến các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh, an toàn và tài liệu kiểm chứng, mọi yếu tố đều phải đạt chất lượng đẳng cấp thế giới.

Ngay sau khi kỷ lục được xác lập, toàn bộ 631 ổ bánh mì được trao tận tay người tham dự như một “bữa tiệc cộng đồng” tràn đầy ấm áp. Tính đến sáng 25.10, chương trình đã huy động được 21.000 USD và tiếp tục gây quỹ đến hết tháng 11.

Xác lập kỷ lục Guinness thế giới từ 631 ổ bánh mì nhằm gây quỹ - Ảnh 2.

400 tình nguyện viên chụp hình kỷ niệm cùng ban tổ chức sau khi xác lập kỷ lục

ẢNH: ĐH RMIT VIET NAM

Toàn bộ số tiền này được chuyển đến Quỹ Hy vọng để xây dựng cơ sở mới mang tên Trường học Ước mơ (Dream School) của KOTO, nhằm mở rộng quy mô đào tạo nghề miễn phí cho thanh thiếu niên khó khăn.

KOTO (Know One, Teach One - Biết một, dạy một) là doanh nghiệp xã hội được công nhận hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, chuyên đào tạo nghề khách sạn và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên yếu thế.

Trong 25 năm qua, KOTO đã giúp đỡ hơn 1.700 bạn trẻ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu, vùng xa, 100% học viên tốt nghiệp đều có việc làm và quay lại giúp đỡ người khác.

