Chạy bộ vẽ chiếc thuyền, chúc năm mới 'thuận buồm xuôi gió'

Gần 6 giờ, câu lạc bộ Rùa Runners (những người yêu thích chạy bộ ở khu vực hồ Gươm, Hà Nội) xuất phát chạy để "vẽ" hình thuyền buồm tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ (thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe… được vẽ lại trên ứng dụng).

Chúc năm mới thuận buồm xuôi gió

Trước Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, anh Nguyễn Đăng Việt (41 tuổi) - người được cộng đồng chạy bộ đặt biệt danh "họa sĩ vẽ bằng chân" hay "nghệ sĩ đường phố" đã nghĩ về việc chọn một cung đường chạy đặc biệt sau kỳ nghỉ tết. Mục đích buổi chạy là để gửi gắm mong ước năm mới bình an, thuận lợi và nhiều sức khỏe.

Hình thuyền buồm chạy bộ để vẽ sáng mùng 6 tết Ảnh: NVCC

Tết 2025 nhóm từng chạy hình chữ "An" và năm nay quyết định chọn hình thuyền buồm. "Hình ảnh thuyền buồm tượng trưng cho sự khởi hành, mở lối, bứt phá và mang hàm ý "thuận buồm xuôi gió" – phù hợp để chúc nhau sau tết, khi mọi người bắt đầu hành trình làm việc và học tập mới", anh Việt chia sẻ.

Mặc dù trời mưa và lạnh nhưng buổi chạy sáng mùng 6 tết có gần 40 thành viên, trong đó phần lớn là nữ. Đây cũng là buổi chạy vẽ hình vào ngày mưa lạnh có đông thành viên tham gia nhất của Rùa Runners. Những lần chạy trước, nếu trời mưa thì số lượng tham gia thường dưới 10 người.

Trời mưa, lạnh nhưng 40 thành viên đã chạy vẽ hình thuyền "thuận buồm xuôi gió" Ảnh: Linh Triệu

Cung đường chạy này đi qua nhiều tuyến phố đặc trưng của Hà Nội như: Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Hàng Bông, Thợ Nhuộm, Quang Trung Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Hàng Bè, Hàng Gai, Lý Quốc Sư…

Ngoài ra còn chạy qua các khu di tích, danh lam thắng cảnh của Hà Nội như: hồ Gươm, tượng đài Vua Lý Thái Tổ, nhà hát Lớn, nhà thờ, nhà tù Hoả Lò.

Chạy bộ du xuân

Do trời mưa từ đêm nên cung đường nhóm chạy qua khá vắng vẻ. Trước đó, thời tiết Hà Nội đẹp nên nhiều tuyến phố có các chùa và đền cổ có nhiều người dân đi lễ và du xuân. Vì thế, được chạy dưới tiết trời mưa lạnh, vắng người trong ngày cuối cùng nghỉ lễ là một trải nghiệm đặc biệt với cả nhóm.

Các thành viên nữ của nhóm chạy dưới mưa xuân Ảnh: Linh Triệu

Mặc dù trời mưa và hơi lạnh nhưng mọi người đều rất vui và hào hứng ngay từ lúc xuất phát cho đến lúc hoàn thành hình vẽ chiếc thuyền. Trên đường chạy mọi người trò chuyện rôm rả về những ngày tết, về những chuyến du xuân hoặc đơn giản hơn là trao đổi về kinh nghiệm chạy bộ, kế hoạch chạy trong năm 2026...

Việc hoàn thành cung đường này không quá khó. Tổng quãng đường 12,34 km, phù hợp với hầu hết thành viên trong nhóm.

Anh Triệu Việt Linh, một trong những thành viên thành lập nhóm Rùa Runners cho biết ngày mùng 2 tết, nhóm đã tổ chức buổi chạy khai xuân với cùng đường mang tên "Thăng Long Tứ Trấn".

Đây là cung đường chạy qua 4 ngôi đền thiêng thờ 4 vị thần trấn giữ 4 vị trí huyết mạch phía đông, tây, nam, bắc của kinh thành Thăng Long xưa: đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Quán Thánh.

Một số thành viên mặc áo dài chạy bộ ngày mùng 2 tết Ảnh: Linh Triệu

Hôm đó, mọi người mặc áo dài, chạy quanh những con đường quen thuộc trao nhau lì xì và những lời chúc tết. Qua những buổi chạy đầu năm, ngoài việc du xuân, nhóm gửi gắm lời chúc đến cộng đồng năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an.

Du xuân theo phong cách người chạy bộ, các thành viên cảm nhận không khí tết của người dân Hà Nội và khung cảnh yên bình trên các tuyến phố mà chỉ dịp nghỉ tết mới nhìn thấy được.