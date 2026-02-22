Giữa Thụy Sĩ lạnh giá, người Việt mở lớp gói bánh chưng cấp tốc đón tết

Sống xa quê, tự tay gói bánh chưng không chỉ là nấu một món ăn. Đó là giữ lại một chút tết, một chút ký ức, một chút mùi lá, mùi nếp trong căn nhà giữa trời Âu lạnh giá. Và vũ trụ sắp xếp rất có tâm, năm nào cũng gửi tới nhà mình một người bạn chưa từng gói bánh chưng trong đời… đến để tập gói. Thế là mình - chủ nhà kiêm luôn "cô giáo bất đắc dĩ" dạy người Việt ở Thuỵ Sĩ gói bánh chưng... hệ xa quê.

Điều đặc biệt là sau khóa học cấp tốc này, học viên nào cũng "tốt nghiệp danh dự", mang bánh chưng về ăn tết rất tự hào. Còn chuyện quay lại học nâng cao hay không thì để… tết năm sau tính tiếp. Bởi chắc ai cũng hiểu nghề này chẳng hề đơn giản!

Năm sau mình vẫn tiếp tục mở lớp gói bánh chưng cấp tốc - học 1 buổi. Học phí vẫn như cũ: thật nhiều nụ cười và một đêm canh nồi bánh chưng xuyên giao thừa.

Người Việt ở Thụy Sĩ cùng nhau học gói bánh chưng đón tết ẢNH: DIỆP THIỆN

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được người Việt ở Thuỵ Sĩ gói dịp tết ẢNH: DIỆP THIỆN

Mọi người quây quần đón tết dù công việc bận rộn ẢNH: DIỆP THIỆN

Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo... được chuẩn bị kỹ càng cho buổi học gói bánh chưng cấp tốc ở Thuỵ S ẢNH: DIỆP THIỆN

Mọi người tập trung gói bánh, không quên chụp hình check-in để có không khí tết ẢNH: DIỆP THIỆN

Không có bếp củi thì xoay sở nấu bánh chưng kiểu ẢNH: DIỆP THIỆN