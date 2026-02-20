Tết xa quê của người Việt rời Ukraine: Không còn bàn thờ gia tiên

Nhiều người Việt ở Ukraine hàng chục năm buộc phải đến các nước khác sinh sống và làm việc do xung đột kéo dài. Ở vùng đất mới, cuộc sống của nhiều người dần ổn định hơn nhưng họ không bao giờ quên những năm tháng bươn chải ở Ukraine. Nhiều người chọn sang Đức làm việc, ở đây mọi người không tập trung ở một thành phố, không có những ngày nghỉ dài nên không thể có hội chợ tết hay sinh hoạt cộng đồng của người Việt rời Ukraine.



Không còn bàn thờ gia tiên

Năm 1989, ông Hồ Sỹ Trúc rời quê nhà Nghệ An sang Ukraine làm việc. Hơn 35 năm bôn ba, ông tạo dựng được cuộc sống ấm no, yên vui ở đây. Tuy nhiên, từ tháng 3.2022 khi chiến sự diễn ra, gia đình ông phải di tản sang Đức sinh sống. Hiện vợ chồng ông làm giúp việc cho một nhà hàng của người Việt tại Đức.

Ông Trúc rời Ukraine sang Đức sinh sống và làm việc ẢNH: NVCC

"Ở đây người dân hầu như không có khái niệm đón Tết Nguyên đán. Chỗ tôi sống mọi người sinh sống rải rác, ít có điều kiện tụ họp đông đủ như trước. Dù là tết dương lịch hay tết âm lịch, mọi người vẫn đi làm bình thường để duy trì cuộc sống nơi xứ người", ông Trúc chia sẻ.

Dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, ông Trúc vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông không chuẩn bị được mâm cao cỗ đầy hay những ngày sum họp đông vui nhưng luôn nhớ về quê hương, cội nguồn. Ông cũng tranh thủ gọi điện gửi lời chúc năm mới đến người thân, họ hàng ở quê.

Từ khi xung đột xảy ra, cuộc sống của người Việt tại Ukraine bị đảo lộn, ảnh hưởng. Dịp tết 2022, ông Trúc vẫn đứng ra tổ chức cho bà con đón tết ở Kyiv nhưng đến ngày 24.2.2022 xung đột nổ ra, các gia đình phải di tản khẩn cấp. Kể từ đó, việc đón tết không được duy trì như trước, ngay cả bàn thờ gia tiên cũng không còn.

Hình ảnh cây quất được người thân ông Trúc gửi vào dịp tết ẢNH: NVCC

"Năm ngoái, tại thành phố bên cạnh, vài chục người Việt từng sinh sống ở Ukraine sang Đức làm việc đã chủ động tụ họp, chia sẻ bữa cơm đầu năm tạo không khí ấm áp. Năm nay, tôi tiếp tục nhận được lời mời gặp mặt vào ngày 9.2. Dù quy mô nhỏ và giản dị, những buổi sum họp như vậy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà vào dịp tết cổ truyền", ông Trúc chia sẻ.

Mong có cuộc sống bình yên

Bà Vũ Thương Giang (55 tuổi) sang Ukraine sinh sống và làm việc cách đây hơn 30 năm. Tháng 3.2022, tình hình giữa Ukraine và Nga trở nên căng thẳng, bà phải di tản sang Đức, bắt đầu cuộc sống mới với nhiều thử thách.

Dịp tết dương lịch vừa qua, bà cùng hội những người sinh năm Tân Hợi (1971) ở Đức gặp gỡ, trò chuyện ấm cúng sau năm 2025 nhiều biến động.

Những ngày gần đây, nhiều người ở chỗ làm về Việt Nam đón tết nên bà phải tăng ca cả ngày, không có ngày nghỉ. Dù đã sang Đức bắt đầu cuộc sống mới nhưng bà luôn nhớ căn bếp nhỏ ở Ukraine nơi bà từng bày biện, nấu những mâm cơm đầy đủ các món Việt như bánh chưng, xôi gấc, giò chả… dâng lên bàn thờ tổ tiên dịp tết.

Bà vẫn nhớ như in cảm giác đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ khi ra ngoài làm việc, phố xá đã lên đèn, trời se lạnh và mưa bụi lất phất. Bất chợt sống mũi bà cay cay, lòng chùng xuống trong nỗi nhớ nhà. Ở nhà, con gái bà đón tết một mình, ăn bữa cơm chiều tất niên lặng lẽ. Tan ca trở về, bà là người xông nhà năm mới và lì xì mừng tuổi cho con.

Bà Giang vẫn dâng lên bàn thờ cha mẹ vào dịp tết dù xa quê hương ẢNH: NVCC

Năm nay, bà cũng dự định chuẩn bị một bữa cơm nhỏ vừa làm giỗ bà nội vừa là mâm cúng tất niên. Ở Việt Nam, khoảnh khắc mọi người sum họp đón giao thừa bên gia đình và người thân, không khí ấm áp thì nơi bà sống vẫn là một ngày làm việc bình thường.

"Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hy vọng năm mới sẽ mang đến cho chúng ta nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Tôi cầu mong năm mới quốc thái, dân an, thế giới không còn xung đột để ai cũng có cuộc sống bình yên", bà Giang trải lòng.