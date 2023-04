Người Việt ở Ukraine được cảnh sát Kharkiv trao giấy khen vì thiện nguyện giúp người

"Chung tay vì cộng đồng!"

Mới đây, Sở cảnh sát Kharkiv đã trao giấy khen và lời cảm ơn đến cặp đôi chồng người gốc Việt vợ người Ukraine vì có nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc thiện nguyện. Vợ chồng ông cùng các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm đã và đang tích cực có những việc làm tốt cho người dân đang sinh sống ở Ukraine.

Giấy khen được trao cho vợ chồng ông có nội dung: "Sở cảnh sát Ukarine tại Kharkiv xin gửi lời cảm ơn tới anh Trịnh Anh Tuấn, chị Semerianova Yana Oleksandrivna, đại diện cộng đồng Việt Nam vì những sáng kiến, quan điểm dân sự tích cực và sự hỗ trợ hiệu quả dành cho các đơn vị cảnh sát Ukraine. Nhờ những công dân sáng tạo và nhiệt huyết với Ukraine như anh chị, hoạt động tình nguyện đã trở nên hiệu quả hơn và góp phần đưa chiến thắng của chúng ta lại gần hơn. Xin chúc anh chị và các cộng sự của anh chị mọi điều tốt lành và vạn sự như ý, có nhiều sức khỏe, gia đình êm ấm, lạc quan và làm việc hiệu quả".

Vợ chồng ông Tuấn nhận giấy khen từ Sở cảnh sát Kharkiv NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trịnh Anh Tuấn (55 tuổi, quê ở Hải Dương) cho hay, cầm trên tay tờ giấy khen của lãnh đạo Sở cảnh sát, ông coi đây là một niềm vui. Ông luôn nghĩ rằng, những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ mọi người giúp cho họ có thêm niềm tin và cũng là cách thể hiện tình cảm của người Việt dành cho người dân đang sống tại Ukraine.

Cách đây hơn một năm, xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh khó khăn. Không ít người buộc phải di tán sang nước khác để đảm bảo an toàn. Từ đó đến nay vợ chồng ông Tuấn cùng chung tay với các mạnh thường quân san sẻ những khó khăn đó. Mọi người khắp nơi quyên góp đồ dùng thiết yếu, ông đứng ra nhận và trao tận tay cho họ.

"Đó là tấm lòng của mọi người trên thế giới nói chung và người Việt nói riêng cùng đóng góp. Những món quà nhỏ cũng là sự động viên giúp người dân vượt qua khoảng thời gian gian nan", ông chia sẻ.

Giấy khen được trao cho họ vì có những hoạt động thiện nguyện NVCC

Nhìn những chuyến xe chở thực phẩm, thuốc men, quần áo,… được quyên góp ông thực sự xúc động trước tình nghĩa của tất cả mọi người giữa lúc khó khăn, hoạn nạn. Hơn một năm qua, vợ chồng ông đồng hành cùng nhau trong những hoạt động thiện nguyện.

"Chúng tôi không làm để nhận được sự công nhận của ai khác, không làm một cách ồ ạt mà luôn hướng đến những người dân cần. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đầu việc vận chuyển đến các nơi đang cần gặp nhiều khó khăn về chuyện đi lại, giấy tờ xác minh. Hiện đến thời điểm này mọi thứ đã tạm ổn. Đây cũng là một việc đánh dấu sự tham gia của cộng đồng người Việt chung tay giúp đỡ lẫn nhau khi xung đột xảy ra", người đàn ông chia sẻ.

Cảm động tình người giữa khó khăn

Ông Tuấn cho hay, may mắn nhà ông không bị ảnh hưởng do xung đột, gia đình ông vẫn ở nhà an toàn. Nghĩ lại những chuyến đi hỗ trợ người dân ở vùng cần giúp đỡ, ông vô cùng cảm động. Giữa cảnh mưa bom, bão đạn, tình người vẫn trỗi dậy giúp ông quên đi những nỗi sợ hãi.

Ông Tuấn có vợ người Ukraine, cả hai luôn đồng hành trong các hoạt động giúp đỡ mọi người NVCC

"Trước khi vào những vùng bắn phá ai cũng sợ nhưng khi thấy bà con, tận tay trao cho họ những đồ dùng cần thiết mọi lo lắng gần như tan biến. Mọi người nhận quà rất nghiêm túc, không bao giờ có sự chen lấn, xô đẩy. Tôi vẫn nhớ như in lúc ra về có một bà cụ cầm theo túi táo chạy đuổi theo đưa cho tôi nói đây là "cây nhà, lá vườn". Bà muốn tôi cầm cho vui, xem đó là lời cảm ơn. Bà rất cảm động và tôi cũng rơi nước mắt. Tôi và bà cùng ôm nhau, bà mong chúng tôi thường xuyên đến khu vực đó để gặp và giúp đỡ bà", ông bộc bạch.

Bà Semerianova Yana Oleksandrivna (44 tuổi, vợ ông Tuấn) luôn đồng hành cùng ông trong các hoạt động thiện nguyện. Vợ chồng họ có hai người con, bà Yana cũng là người tích cực đóng góp cùng chồng hỗ trợ người dân trên chính quê hương mình. Nhận giấy khen từ Sở cảnh sát bà cũng rất vui và tự hào.