'Dị nhân chạy bộ' Nguyễn Văn Long: 3 lần chạy xuyên Việt, 41 tuổi vẫn chưa muốn dừng

Những ngày này, cộng đồng người yêu thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ đang hướng về Khánh Hoà, nơi sẽ tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 vào ngày 29.3. Cũng từ giải marathon lâu đời nhất Việt Nam này, biệt danh "dị nhân chạy bộ Việt Nam" gắn liền với vận động viên Nguyễn Văn Long.



Nhân dịp này, PV Thanh Niên có buổi trò chuyện với "dị nhân". Không chỉ là một vận động viên, huấn luyện viên, Nguyễn Văn Long còn là người truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam nhiều năm qua.

"Dị nhân" về đích tại giải Bắc Sơn Marathon Ná Nhèm đầu năm 2026 Ảnh: NVCC

Tại sao cộng đồng gọi anh là "dị nhân", anh nghĩ gì về biệt danh này?

Biệt danh này xuất phát từ giải Tiền Phong Marathon. Từ năm 2006 đến nay, tôi chính thức thi đấu hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào tại giải tổng cộng 17 lần, không tính những năm tham gia giải với vai trò khác. Có lẽ vì đạt nhiều thành tích ở giải này nên tôi được gọi là "dị nhân".

Năm 2010, 2011, 2012 nhất 21 km hệ chuyên nghiệp.



Năm 2015 về 3 chung cuộc 42 km hệ phong trào tự do. Khi đó hệ chuyên nghiệp và phong trào tính giải như nhau.



Năm 2016 về nhì chung cuộc 42km hệ tuyển.



Năm 2023, 2024, 2025 nhất 42km hệ phong trào.



Tôi đón nhận biệt danh này như đón nhận lời động viên của cộng đồng dành cho tôi. Nhưng thực tế là tôi cũng như mọi người thôi. Tôi ăn uống bình dân, trong lúc tập luyện cũng bị đau, chấn thương và cũng có lúc rất mệt mỏi. Tôi là một người bình thường như bao người.

Biệt danh "dị nhân" của anh dường như được củng cố thêm bởi hành trình 3 lần chạy bộ xuyên Việt năm 2022, 2024 và 2025 đầy thử thách. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

Thực hiện nhiều hành trình được xem là rất khắc nghiệt kết hợp nhiều việc làm thiện nguyện, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ. Sức lực con người là có hạn nhưng ý chí là vô hạn, vì thế tôi muốn đặt ra thêm cho bản thân nhiều thử thách để chinh phục và tôi đã làm được.

Khoảnh khắc anh Long hoàn thành chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ 2 từ Hà Nội đến TP.HCM năm 2024 Ảnh: Phan Diệp

Anh có thể kể về "duyên" của mình với chạy bộ? Anh nuôi dưỡng ước mơ như thế nào?



Năm 1993, giải Tiền Phong Marathon lần đầu tiên được tổ chức tại quê nhà Gia Lai. Lần đầu tiên tôi được xem một cuộc đua chạy bộ. Đến năm 1999, giải khi đó được tổ chức ở TP.HCM, qua màn hình ti vi, tôi lại thấy những người chạy bộ và ước mơ trở thành vận động viên từ đó.

Thời đi học, tôi bắt đầu tập luyện để tham gia vào đội tuyển của trường. Tôi nuôi hy vọng được vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh rồi đội tuyển tỉnh.

Ngày 20.10.2005 tôi chính thức được nhận vào đội năng khiếu của tỉnh khi quá tuổi. Tôi may mắn được sự bảo lãnh của thầy là huấn luyện viên Ngô Gia Hùng. Tôi được tham gia thi giải Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong (sau này đổi tên thành Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong) năm 2006 tại Huế. Khi đó, có một người anh ở đội tuyển Gia Lai bị té trong một giải leo núi chưa hồi phục chấn thương nên tôi được gọi thay thế vị trí anh ấy.

Anh Long chạy bộ xuyên Việt để truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng Ảnh: Phan Diệp

Tròn 20 năm gắn bó với giải đấu lâu đời nhất Việt Nam, càng ngày anh phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trẻ tuổi hơn, mạnh hơn. Mục tiêu đến với giải đấu năm nay của anh năm nay là gì?



Mục tiêu của tôi là "đứng bục".

Để đạt được mục tiêu, tôi đã lên kế hoạch tập luyện tập huấn và tham gia 1 số giải để chuẩn bị thể lực. Năm nay, tôi tăng chế độ dinh dưỡng hơn, có thêm 2 tuần tập huấn tại Gia Lai, nơi tôi sinh ra và bắt đầu những bước chạy đầu tiên. Đây cũng là nơi tôi được đào tạo marathon từ khi mới bắt đầu vào đội năng khiếu của tỉnh và được đào tạo bài bản chuyên sâu.

Hiện tại, lớp trẻ lên khá là nhanh, có thành tích rất tốt thì đó là động lực và quyết tâm cho tôi phải cố gắng trong tập luyện cũng như chiến thuật và cả tâm lý.

Nhiều người nói tôi già rồi, nên nghỉ đi chạy. Tôi chỉ cười và nghĩ đến việc ngày xưa tôi cũng đã già hơn các vận động viên khác khi vào đội năng khiếu theo kiểu "đặc cách". Tuy nhiên, tôi còn chạy được thì cứ chạy thôi. Tại sao lại dừng lại khi mình còn có thể? Tôi sẽ chạy và tham gia giải Tiền Phong Marathon cho tới khi không chạy được nữa thôi.

Anh Long trước khi xuất phát chạy bộ xuyên Việt lần 3, năm 2025 Ảnh: Phan Diệp

Anh có thể chia sẻ của anh về giải năm nay và những dự định khác trong năm?

Năm nay, giải có nhiều thay đổi, cự ly 42 km nam, nữ được tính vào tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm 1 lần. Chính vì vậy năm nay, giải hấp dẫn và kịch tính hơn ở cự ly 42 km nam, nữ.

Giải Tiền Phong Marathon trước giờ luôn hấp dẫn bởi quy tụ vận động viên tuyển mạnh nhất Việt Nam đổ về. Đây là giải tuyển chọn vận động viên trẻ và tuyển vào đội tuyển quốc gia.

Tham gia giải xong, tôi sẽ dành thời gian huấn luyện học viên, chia sẻ chạy bộ giúp cho nhiều runner chạy ít bị chấn thương. Giúp mọi người duy trì niềm vui và tích cực trong cuộc sống với chạy bộ.

