Đại hội Đoàn toàn quốc thông qua 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá

Chiều 25.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục với các nội dung báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các diễn đàn; thông qua nội dung báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; tri ân các anh, chị ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII không tái cử.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 5 năm tới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội tri ân các anh, chị ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII không tái cử

ẢNH: ĐÌNH HUY

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.

Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm 1. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 2. 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức trong giai đoạn 2026 - 2031. 3. 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 4. Hằng năm, 100% đoàn xã, phường, đặc khu xóa ít nhất 1 điểm đen về ô nhiễm môi trường, đồng thời duy trì bền vững kết quả đã đạt được. 5. Hằng năm, 100% đoàn cấp tỉnh triển khai tối thiểu 1 công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường và đặc khu thuộc khu vực biên giới, biển đảo. 6. Hằng năm, 100% đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. 7. Ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học, công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức. 8. Ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm, dịch vụ. 9. 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức. 10. 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ. 11. Hằng năm, 100% thông tin đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp được số hóa trên Phần mềm quản lý đoàn viên. 12. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%. 13. 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua Phong trào Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới với 5 tiên phong: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện 7 chương trình, đề án do Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phê duyệt, gồm:

Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030.

Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030.

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030.

Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030.

Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030.

Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027.

Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030.

Không gian số về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Báo Thanh Niên thu hút rất đông đoàn viên, đại biểu đến trải nghiệm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại hội giao Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

5 nhiệm vụ đột phá 1. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới. 2. Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. 3. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước. 4. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu. 5. Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.



