Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Bầu Ban Chấp hành khóa mới

Tại phiên làm việc này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời thông tin về số lượng bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Thống nhất cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới

Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 123 anh chị.

Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại hội bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.