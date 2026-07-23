Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao các quyết định điều động, phân công 5 cán bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ ẢNH: TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các cán bộ được phân công, điều động các tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.