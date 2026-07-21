Thủ tướng: Cải cách thực chất tiền lương, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở

Chiều 21.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho ông Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Hoài Anh.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng trao quyết định quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho ông Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) và bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Hoài Anh ẢNH: VGP

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đã chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải và Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Cà Mau như: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Từ tháng 1.2025 đến nay, ông Hải giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang - địa bàn chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tân Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó chủ tịch thường trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (sau sáp nhập).

Từ tháng 9.2025 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung bộ.

Trao quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng và đánh giá đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua, sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp trên cương vị công tác mới.

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất

Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn "sắp xếp bộ máy" sang giai đoạn "củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả".

Trong đó, có những nhiệm vụ phải triển khai ngay trong tháng 7, hoàn thiện các nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ để giải quyết triệt để vấn đề giao thoa chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc "một việc chỉ có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm".

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp cùng các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị. Tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn...

Thủ tướng cũng đề nghị tân Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo bộ kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số...