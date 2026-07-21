Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ ẢNH: VGP

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công.

Ông Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh đoàn Cà Mau.

Ông đã từng giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau. Sau đó, ông tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước.

Ông Hải cũng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Trước khi ông Hải được điều động, bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chức vụ Bộ trưởng bộ này do ông Nguyễn Thanh Bình đảm nhiệm.