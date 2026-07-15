Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ đề xuất thêm nhiều trường hợp cán bộ, công chức được miễn kỷ luật ẢNH: THU HẰNG

Đề xuất miễn kỷ luật với cán bộ, công chức dám đổi mới

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Theo đó, cán bộ, công chức thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền cho phép và được xác định thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không tiêu cực, không vụ lợi, không cố ý vi phạm pháp luật, nếu thiệt hại xảy ra do nguyên nhân khách quan thì được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp cán bộ, công chức thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục nhưng thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan sẽ không bị xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, trường hợp thuộc diện xử lý theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý các vi phạm đất đai xảy ra trước khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực cũng được đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật theo quy định.

Dự thảo đồng thời bổ sung các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức liên quan đến các vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 29 năm 2026 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, các tình tiết giảm nhẹ cũng được mở rộng như chủ động báo cáo vi phạm, tự nhận trách nhiệm; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu; tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại hoặc tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp được giảm nhẹ đối với các vụ việc thuộc cơ chế đặc thù về xử lý vi phạm đất đai.

Khôi phục quyền lợi khi cán bộ, công chức bị kỷ luật oan

Một nội dung khác được sửa đổi là quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật. So với quy định hiện hành, dự thảo làm rõ nguyên tắc tính lại thời hiệu xử lý kỷ luật khi cán bộ, công chức tiếp tục có hành vi vi phạm trong thời hiệu xử lý.

Theo đó, thay vì chỉ quy định chung về thời hiệu, dự thảo xác định rõ thời hiệu đối với hành vi vi phạm cũ sẽ được tính lại từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn trách nhiệm khôi phục quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật oan.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận oan sai hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền phải công bố công khai việc minh oan. Trường hợp người bị cách chức hoặc buộc thôi việc đã có người khác thay thế thì người đứng đầu cơ quan phải bố trí vị trí công tác, chức vụ phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo cũng sửa đổi quy định về áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức. Theo đó, dự thảo bổ sung cụ thể các trường hợp vi phạm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí là căn cứ để xem xét áp dụng hình thức khiển trách.