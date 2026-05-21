Chính trị

Năm 2026, tập trung hoàn thành sửa đổi luật Đất đai

Văn Chung
Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
21/05/2026 12:39 GMT+7

Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu rõ, nhiệm vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung chỉ đạo: sửa đổi luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), bộ luật Hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan (hoàn thành trong năm 2027), luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành trong năm 2028) và pháp luật có liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Kế hoạch nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết.

Cùng đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ...

Cùng đó, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm.

Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nội dung kế hoạch nhấn mạnh: "Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Đáng chú ý, kế hoạch cũng nêu rõ, tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Hoàn thành sửa đổi luật Đất đai, bộ luật Hình sự

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Viện VKSND tối cao; Đảng ủy TAND tối cao; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương....

Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội tập trung chỉ đạo: sửa đổi luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), bộ luật Hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan (hoàn thành trong năm 2027), luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành trong năm 2028) và pháp luật có liên quan...

Trong số các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý 2/2026), phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong năm 2026); hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy (hoàn thành trong quý 2/2026)…

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập; đất đai, quy hoạch; tài chính công, tài sản công; thuế, hải quan; trách nhiệm giải trình; giám định, định giá; về tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông (hoàn thành trong quý 3/2027).

Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ vướng mắc luật Đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 339/NQ-CP về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

