Khai quật gần 300 mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng: Phát hiện bia đá, lọ thuốc khắc tên

Sáng 20.7, Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tra cứu hồ sơ, tìm kiếm thông tin thân nhân của 2 liệt sĩ mang tên Nguyễn Văn Te và Đậu Văn Linh, sau khi phát hiện các di vật ghi tên trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Đây là những phát hiện đáng chú ý trong đợt khai quật gần 300 phần mộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến để lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định, xác định danh tính và tìm thân nhân.

Tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn, khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te - Kỳ Minh, 9.9.1964 (Âm lịch)" ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HÒA TIẾN

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện dưới một phần mộ có chôn theo một tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn. Trên bề mặt bia khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te - Kỳ Minh, 9.9.1964 (Âm lịch)".

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến, qua rà soát hồ sơ lưu trữ ban đầu, đơn vị đã tìm thấy thông tin về một liệt sĩ tên Nguyễn Văn Te, quê tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, ngày hy sinh theo dương lịch trong hồ sơ trùng với ngày âm lịch được khắc trên tấm bia đá.

Trước dấu hiệu quan trọng này, cơ quan cấp trên đã chỉ đạo tạm thời chưa lấy mẫu xương, cốt tại phần mộ có bia đá ghi tên Nguyễn Văn Te để chờ xác minh, đối chiếu thông tin và đưa ra kết luận chính thức.

Ngoài trường hợp trên, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng còn phát hiện một lọ penicillin được chôn theo hài cốt liệt sĩ. Bên ngoài lọ có khắc tên Đậu Văn Linh, nhưng không ghi quê quán, đơn vị chiến đấu hay năm hy sinh. Bên trong chiếc lọ hoàn toàn rỗng, trong khi phần xương cốt liệt sĩ đã hoại mục do thời gian.

Bên ngoài lọ penicillin có khắc tên Đậu Văn Linh

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HÒA TIẾN

Theo nhận định ban đầu của Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến, liệt sĩ Đậu Văn Linh có thể quê ở các tỉnh từ Quảng Trị trở ra, đặc biệt là Hà Tĩnh, Nghệ An hoặc Thanh Hóa... những địa phương có nhiều người mang họ Đậu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thiết và cần tiếp tục được kiểm chứng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng việc tra cứu hồ sơ, đối chiếu thông tin và kêu gọi thân nhân, gia đình các liệt sĩ có liên quan phối hợp cung cấp dữ liệu nhằm phục vụ công tác xác minh, góp phần sớm xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.