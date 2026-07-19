Đồng Nai khẩn thiết tìm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 19.7, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã đi kiểm tra, khảo sát công tác tìm kiếm và vị trí phục vụ lễ triển khai, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực xã Minh Đức, dự kiến diễn ra ngày 26.7.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai kiểm tra thực địa vị trí chuẩn bị đào tìm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, từ ngày 15.7, Đội K72 đã thực hiện nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, qua đó phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất gồm: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút (gồm bút mực, bút bi, bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép cao su cùng các mẩu tăng võng, dây đai lưng. Đặc biệt, có 1 cây bút mực khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình ảnh đôi chim bồ câu còn khá rõ nét.

Tăng cường nhân lực, máy móc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đến hôm nay, khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được tăng cường nhân lực lên 65 người (tăng khoảng 40 người), cùng 6 máy xúc (tăng 4 máy). Đội K72 đã tiếp tục mở rộng nhiều vị trí tìm kiếm mới, rộng hàng ngàn m2 qua đó đã phát hiện thêm 1 vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Phần mộ đôi được phát hiện ngày 17.7 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại hiện trường khu vực tìm kiếm, dù trời nắng nóng, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K72 vẫn làm việc tập trung cao độ. Các máy xúc do chính cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều khiển. Mỗi gầu đất được xúc lên đều có từ 2 đến 4 chiến sĩ đứng cạnh quan sát, dùng cuốc, bay và cả tay kiểm tra kỹ từng lớp đất, quyết không bỏ sót bất kỳ di vật nào.

Các chiến sĩ Đội K72 thực hiện nhiệm vụ đào tìm hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, ở các hố đơn, nơi phát hiện các dấu vết nghi có hài cốt đều có từ 2 đến 3 chiến sĩ trực tiếp đào, cuốc xuống độ sâu 1,2 m để tìm kiếm các di vật, hài cốt còn sót lại.

Trả lời phóng viên Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết sau khi phát hiện vị trí có hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã tập trung các nguồn lực, sức người, sức của thiết bị, máy móc tập trung cho công tác tìm kiếm liệt sĩ.

Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai khảo sát công tác chuẩn bị lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 26.7 ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Cán bộ chiến sĩ làm việc với tinh thần khẩn trương, với trách nhiệm cao nhất, bằng cả trái tim của mình. Chia ca, chia kíp, làm việc xuyên suốt, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ; làm liên tục trong ngày, kể cả buổi tối; tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, sớm phát hiện hài cốt liệt sĩ để quy tập, đưa về vị trí chôn cất, an táng nghiêm trang ở nghĩa trang liệt sĩ", đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết.

Dự kiến lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt vào ngày 26.7

Buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này dự kiến được tổ chức vào ngày 26.7. Trước đó, ngày 18.7, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, đồng thời yêu cầu phải đảm bảo chu đáo mọi mặt, nhất là công tác an ninh, an toàn; hệ thống các nhà bạt, nơi đón tiếp đại biểu...

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai ngày 18.7 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết sáng 19.7, các đơn vị liên quan đã khảo sát phương án bố trí đường cơ động, khu vực đỗ xe, nhà sự kiện và các hạng mục phục vụ lễ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bảo đảm buổi lễ diễn ra theo đúng quy định của Tổng cục Chính trị.

Khẩn thiết tìm nhân chứng

Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai vừa phát đi thông tin về việc khẩn thiết tìm kiếm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hiện tại, công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn do trải qua hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc, địa hình thay đổi sâu sắc do hoạt động canh tác nông nghiệp, khiến việc xác định chính xác số lượng và ranh giới chôn cất ban đầu cực kỳ khó khăn.

Các bạn sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM đến thắp nhang khu vực mộ đôi tại địa điểm quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, Đội K72 khẩn thiết kêu gọi đến các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người nắm thông tin có liên quan từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc từng điều trị, an táng bộ đội tại mặt trận xã Minh Đức giai đoạn 1968 - 1975; thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có thông tin về liệt sĩ tên "Tiến Quy" (hoặc liệt sĩ có kỷ vật là cây bút khắc tên Tiến Quy) hy sinh tại chiến trường Đông Nam bộ; có thông tin liên quan đến các hầm hào, công sự hoặc vị trí chôn cất cũ tại khu vực rừng cao su, đồi thấp xã Minh Đức….

Mọi thông tin xin liên hệ trung tá Lê Quang Trung, Trưởng ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai qua số điện thoại 0967.601.595; thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 qua số điện thoại 0978.228.211.