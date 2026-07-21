Đà Nẵng phát hiện di vật liệt sĩ họ 'Đoàn', tên 'Kiển' ở nghĩa trang Điện Tiến

Sáng 21.7, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc (thành phố Đà Nẵng) cho biết trong quá trình khai quật, lấy mẫu giám định ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó có một túi nhựa còn lưu dòng chữ ghi tên một liệt sĩ họ "Đoàn", tên "Kiển".

Cụ thể, tại mộ số 6, hàng A2, lô A của Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật gồm chiếc lược nhựa màu trắng, một chiếc ví in hình chiếc lá màu xanh và chùm nho, một túi nhựa có dây đeo.

Di vật gồm lược, ví và túi ghi thông tin liệt sĩ khi khai quật ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến ẢNH: NGUYỄN HỒNG GIANG

Đáng chú ý, bên trong túi nhựa vẫn còn lưu lại dòng thông tin ghi tên liệt sĩ "Kiển", họ "Đoàn". Tuy nhiên, phần chữ lót đã bị phai mờ theo thời gian nên chưa thể xác định đầy đủ họ tên. Mặt sau túi còn có dòng chữ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", song cũng không còn nguyên vẹn.

Cùng đợt khai quật, tại mộ số 6, hàng A3, lô A, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một ống đựng thông tin. Phần mộ này đã được lấy mẫu theo đúng quy trình phục vụ công tác giám định ADN.

Hiện toàn bộ các di vật được bảo quản tại khu vực nghĩa trang, chờ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc, trên địa bàn hiện có hơn 6.000 liệt sĩ được an táng tại 2 nghĩa trang. Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến có 944 phần mộ, còn Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn (cũ) có 5.126 phần mộ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc trình khai quật, lấy mẫu giám định ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến ẢNH: NGUYỄN HỒNG GIANG

Tuy nhiên, gần 1.900 phần mộ, chiếm hơn 30% tổng số mộ liệt sĩ, vẫn chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi trăn trở nhiều năm qua của chính quyền và người dân địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc cho biết, sau hơn nửa thế kỷ, cùng với tác động của thiên tai, bão lũ, nhiều nhân chứng lịch sử đã qua đời, những người còn sống tuổi cao, trí nhớ giảm sút, trong khi sơ đồ mộ chí bị thất lạc... khiến việc xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp truyền thống gặp rất nhiều khó khăn.

Việc triển khai lấy mẫu để giám định ADN chính là giải pháp khoa học, là "chìa khóa" mở ra hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi, quê hương của mình.