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Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi

Bá Cường
Bá Cường
Sau khi tiến hành dùng radar xuyên đất và triển khai tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập được thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Chiều 20.7, thông tin từ Đội 584 và Đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cách mặt đất từ 20 - 50 cm, mỗi hài cốt cách nhau khoảng 4 m. Hài cốt liệt sĩ gồm các mảnh xương vụn, xương ống chân và răng kèm cùng di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực.

Quảng Trị: Quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi- Ảnh 1.

Đội 584 và 589 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Hiện tại, 3 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói tại trụ sở của Đội 584 chờ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN.

Cũng trong chiều nay, đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 đang làm nhiệm vụ tại Câu Nhi.

Quảng Trị: Quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi- Ảnh 2.

3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng).

Hội thảo đã kết luận tại khu vực Câu Nhi, số lượng hài cốt liệt sĩ được xác định là hơn 80; đã tìm kiếm, quy tập 29 hài cốt (trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ có thông tin); còn khoảng 26 - 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, vào ngày 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) dùng radar xuyên đất để kiểm tra thực địa. Bước đầu, nhận thấy có tín hiệu một số khu vực có địa chất không đồng nhất với các khu vực xung quanh.



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