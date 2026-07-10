Quảng Trị: Còn khoảng 26 – 54 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy tại Câu Nhi

Sáng nay 10.7, UBND tỉnh Quảng Trị và Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị).

Hội thảo được tổ chức nhằm tập hợp đầy đủ các nguồn thông tin, các tài liệu lịch sử, ý kiến người dân, nhân chứng, cựu chiến binh… để đối chiếu, đánh giá khách quan, thống nhất từ đó hoàn thiện các hồ sơ để làm phương án tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết ban tổ chức sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới với quyết tâm cao nhất.

"Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu đặc biệt ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5.1972. Trong nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực của các lực lượng chức năng cùng sự hỗ trợ của nhân dân và các nhân chứng lịch sử, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập, đưa về an táng trang trọng. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn tài liệu, lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa gần đây, vẫn còn nhiều căn cứ cho thấy tại khu vực này có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy", ông Bảo nói.

Lực lượng chức năng khảo sát thực địa vào sáng nay 10.7 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại hội thảo, đại tá Bùi Yên Tĩnh (Phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), kỹ sư Lâm Hồng Tiên cùng các đại biểu đã tham luận, đưa ra các thông tin, ý kiến nhằm xác định vị trí, định hướng, khoanh vùng. Đại tá Bùi Yên Tĩnh đề nghị Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tìm kiếm các nhân chứng, phối hợp với Sư đoàn 308 để xác định danh sách thương vong, số lượng liệt sĩ cần quy tập.

Cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu (nhân chứng sau trận đánh tại Câu Nhi) xác định các thông tin từ đại tá Bùi Yên Tĩnh, kỹ sư Lâm Hồng Tiên đưa ra vị trí, khoanh vùng, khu vực xảy ra các trận đánh là chính xác.

Ông Bùi Minh Hiệu, cựu chiến binh, nhân chứng sau trận đánh của Sư đoàn 308 (người mặc quân phục) ẢNH: BÁ CƯỜNG

Còn khoảng 26 - 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

Theo báo cáo tại hội thảo, từ các thông tin tư liệu và chia sẻ của nhân chứng có thể khẳng định khu vực trên chính là khu vực chôn cất liệt sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh vào ngày 26.5.1972. Số lượng hài cốt liệt sĩ xác định được thông tin là hơn 80, đã tìm kiếm, quy tập 29 hài cốt (trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ có thông tin); còn khoảng 26 - 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Bảo cho biết các nguồn thông tin, tư liệu và dấu tích thực địa được công bố, phân tích tại hội thảo có độ tin cậy, phản ánh tại khu vực Câu Nhi là nơi hy sinh của các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.

Hội thảo nhằm đưa ra các thông tin thống nhất để lên phương án tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này đã được tìm kiếm, quy tập khoảng 29 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến... đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn. Hội thảo thống nhất tiếp tục mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi", ông Bảo nói.