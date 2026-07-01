Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Phát hiện thêm nhiều nguồn tin hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Qua khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 xác định nhiều nguồn thông tin và dấu hiệu mới về các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, tạo cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm trong thời gian tới.

Ngày 1.7, đoàn công tác Quân khu 4 do thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4, làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nhằm kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Phát hiện thêm nhiều nguồn tin hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Quân khu 4 đến kiểm tra hiện trường tìm kiếm ở Câu Nhi

ẢNH: THANH LỘC

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát, Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5.1972. Nhiều nguồn tin do nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử cung cấp trùng khớp với kết quả khảo sát, qua đó xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đáng chú ý, qua giám định ADN đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát bằng ra đa xuyên đất mới đây cũng phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở khoa học để triển khai các đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Kết luận buổi khảo sát, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, kiểm chứng các nguồn tin; khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn có cơ sở nghi vấn. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội thảo với các nhân chứng, cựu chiến binh và nhà nghiên cứu lịch sử để bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Phát hiện thêm nhiều nguồn tin hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi- Ảnh 2.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

ẢNH: THANH LỘC

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở Câu Nhi và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Đoàn cũng kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 phục vụ công tác giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo, việc lấy mẫu, số hóa và giám định ADN có ý nghĩa quan trọng trong từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước, đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đồng Nai: Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ

Đồng Nai: Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ

Nhiều di vật, ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom đã được các lực lượng chức năng tìm thấy trong quá trình lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra việc tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Đồng Nai: Người dân ra đường vẫy cờ, đón 62 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ

Khám phá thêm chủ đề

Quân khu 4 Quảng Trị tìm kiếm

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận