Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quân khu 4

Tại buổi lễ, trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết ngày 15.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của LLVT Quân khu 4 ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4 ẢNH: T.DUY

Quân khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, trở thành "căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng lúc thực hiện "bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường".

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới và luôn chủ động, tích cực trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: QUÂN KHU 4

Quân khu 4 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Hiện đại hóa cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định… đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Quân đội nói chung và của Quân khu 4 nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: T.DUY

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định. Vì vậy, hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm ẢNH: T.DUY

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào, với phương châm "giúp bạn là tự giúp mình", góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.