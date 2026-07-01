Quảng Trị gỡ vướng cho xe điện chở khách du lịch, được hoạt động vài tuyến đường

Ngày 1.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã ký văn bản gửi các sở, ngành, UBND phường Đồng Hới và Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Trị về việc tổ chức hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe điện 4 bánh, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông (biển báo hạn chế tốc độ 30 km/giờ) trên một số tuyến đường để đáp ứng quy định hiện hành.

Cụ thể, trên đường Võ Nguyên Giáp sẽ bố trí biển báo hạn chế tốc độ tối đa 30 km/giờ tại 2 làn đường bên để xe điện hoạt động 24/24 giờ, trong khi làn chính vẫn giữ nguyên tốc độ khai thác, không ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Đối với đường Nhật Lệ (đoạn từ cầu Nhật Lệ đến cầu Nhật Lệ 2) sẽ lắp đặt biển hạn chế tốc độ tối đa 30 km/giờ trong khung giờ từ 17 - 23 giờ, đồng thời cấm đỗ xe phía phải tuyến (phía tây) trong cùng thời gian nhằm bảo đảm an toàn giao thông khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Quảng trường biển đến đường Võ Nguyên Giáp sẽ áp dụng giới hạn tốc độ 30 km/giờ suốt 24 giờ. Riêng đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đầu cầu Nhật Lệ chỉ áp dụng giới hạn tốc độ này trong khung giờ từ 17 - 23 giờ.

Tuyến đường vào Khu du lịch SunSpa Resort cũng được bố trí biển báo phù hợp để xe điện hoạt động 24/24 giờ.

Lực lượng CSGT kiểm tra hoạt động của xe điện 4 bánh ở đường Trương Pháp ở thời điểm được hoạt động thí điểm ẢNH: THANH LỘC

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, cả nước có 35 tỉnh, thành (nay còn 27 tỉnh, thành) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ phục vụ khách tham quan, du lịch trong các khu vực hạn chế, trong đó có tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 7 đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện đề án thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện tại khu vực nội thành thành phố Đồng Hới (cũ), với tổng cộng 100 phương tiện hoạt động trên 27 tuyến đường và 42 điểm dừng, đỗ. Thời gian hoạt động vào mùa hè từ 6 - 23 giờ, mùa đông từ 7 - 22 giờ hằng ngày.

Tuy nhiên, theo khoản 2 điều 24 Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15.2.2025, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Do trên địa bàn tỉnh trước đây chưa có tuyến đường nào cắm biển hạn chế tốc độ 30 km/giờ nên toàn bộ xe điện 4 bánh không thể tiếp tục hoạt động. Hơn 1 năm qua các đơn vị, cá nhân kinh doanh xe điện tại Đồng Hới "điêu đứng" và kêu cứu.

Sở Xây dựng cho biết đã tổ chức 3 cuộc họp với Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Trị cùng chính quyền, công an các phường Đồng Hới và Đồng Thuận để tìm giải pháp nhưng chưa thể tháo gỡ triệt để.

Qua tham khảo kinh nghiệm từ nhiều địa phương, việc lựa chọn một số tuyến đường tại khu du lịch biển, sân golf và các điểm du lịch để cắm biển hạn chế tốc độ 30 km/giờ được xem là giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho xe điện hoạt động đúng quy định.

Đối với các tuyến đường khác như Trương Pháp, Nguyễn Du..., Sở Xây dựng cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đánh giá đây là những tuyến có tốc độ khai thác từ 50 - 60 km/giờ, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Nếu hạ tốc độ tối đa xuống 30 km/giờ để phục vụ xe điện sẽ làm ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác, gia tăng ùn tắc và phát sinh nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.