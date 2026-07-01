Biến rừng thốt nốt hoang sơ thành điểm du lịch độc đáo ở vùng Bảy Núi

Nằm giữa vùng đất được xem là "thủ phủ thốt nốt" của miền Tây, khu du lịch cộng đồng dưới tán rừng thốt nốt ở xã An Cư, tỉnh An Giang, đang dần trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách khi đến An Giang.

Hàng trăm cây thốt nốt cao vút tạo nên khung cảnh đặc trưng và đầy ấn tượng giữa vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ thốt nốt” miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Chủ nhân của mô hình là ông Huỳnh Bá Phúc, người đã dành nhiều tháng rong ruổi khắp vùng Bảy Núi để tìm kiếm một không gian phù hợp phát triển du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Sau hơn nửa năm khảo sát nhiều địa điểm, ông đến ấp Đây Cà Hom, xã An Cư. Trước mắt ông là cánh rừng thốt nốt rộng lớn với hàng trăm cây cao vút, cảnh quan còn giữ nguyên nét hoang sơ đặc trưng của vùng Bảy Núi.

Khu du lịch cộng đồng dưới tán rừng thốt nốt ở xã An Cư đang trở thành điểm thu hút du khách khi đến vùng Bảy Núi, An Giang ẢNH: DUY TÂN

Những lối đi nhỏ uốn lượn dưới tán rừng mang đến cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên hoang sơ ẢNH: DUY TÂN

"Để tìm được một khu rừng thốt nốt đẹp như thế này phát triển du lịch cũng là cái duyên. Làm du lịch phải có nét riêng, có sự khác biệt. Tôi mong muốn cùng bà con Khmer nơi đây xây dựng một điểm đến mới, vừa phục vụ du khách, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương", ông Phúc chia sẻ.

Du khách thích thú check-in giữa không gian rừng thốt nốt xanh mát, một trải nghiệm độc đáo ở An Giang ẢNH: DUY TÂN

Nhận thấy tiềm năng lớn từ cảnh quan tự nhiên cùng những giá trị văn hóa bản địa còn được gìn giữ khá nguyên vẹn, ông Phúc quyết định đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng dưới tán rừng thốt nốt.

Hiện khu du lịch được xây dựng trên diện tích khoảng 3 ha rừng thốt nốt thuê lại từ nhiều hộ đồng bào Khmer. Để hình thành điểm đến này, ông Phúc đầu tư cho các hạng mục cơ sở vật chất, cảnh quan và nhân công. Tuy nhiên, thay vì bê tông hóa hay can thiệp quá sâu vào thiên nhiên, mục tiêu của ông là giữ lại tối đa vẻ đẹp nguyên bản của khu rừng.

Các tiểu cảnh được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, giữ nguyên nét mộc mạc vốn có của rừng thốt nốt ẢNH: DUY TÂN

Dưới những tán thốt nốt cao vút, các tiểu cảnh được bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Những căn nhà nghỉ nhỏ, hàng rào kết bằng nhánh thốt nốt, chòi rơm, lối đi xuyên rừng, vườn hoa cùng các điểm check-in mang đậm dấu ấn miền Tây tạo nên không gian vừa mộc mạc vừa thơ mộng.

Không gian lưu trú giữa rừng thốt nốt mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng yên bình, gần gũi với đời sống miền quê ẢNH: DUY TÂN

"Tất cả đều hướng đến sự giản dị, gần gũi. Điều quan trọng nhất là giữ được nét hoang sơ vốn có của rừng thốt nốt. Chính điều đó mới tạo nên sự khác biệt và sức hút cho nơi này", ông Phúc cho biết.

Đưa vào hoạt động từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu du lịch nhanh chóng thu hút đông đảo du khách. Những ngày cuối tuần, nhiều đoàn khách phải đặt chỗ trước mới có thể lưu trú qua đêm.

Trải nghiệm xe ngựa giúp du khách khám phá vẻ đẹp thanh bình của vùng đất An Cư theo cách riêng ẢNH: DUY TÂN

Đến đây, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên, ngắm bình minh len qua những tán thốt nốt hay chiêm ngưỡng hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh rừng. Khi màn đêm buông xuống, không gian trở nên yên bình với những buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể giữa núi rừng.

Du lịch cộng đồng dưới tán rừng thốt nốt không chỉ thu hút du khách mà còn mở ra sinh kế mới cho đồng bào Khmer địa phương ẢNH: DUY TÂN

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là khoác lên mình trang phục truyền thống của đồng bào Khmer để chụp ảnh lưu niệm giữa khung cảnh đặc trưng vùng Bảy Núi. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn đậm chất địa phương như gà đốt, cháo gà, bò nướng và đặc biệt là nước thốt nốt tươi, đặc sản nổi tiếng của An Giang.

Nước thốt nốt tươi, thốt nốt rim được nhiều du khách lựa chọn khi đến tham quan ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Phúc, phần lớn diện tích rừng vẫn được giữ nguyên cho đồng bào dân tộc Khmer khai thác như trước đây. Mỗi ngày, khu du lịch chỉ sử dụng một lượng nhỏ nước mật thốt nốt để phục vụ du khách trải nghiệm và chế biến sản phẩm tại chỗ. "Người dân vẫn khai thác thốt nốt bình thường. Chúng tôi chỉ lấy một phần nhỏ mật thốt nốt để nấu đường và phục vụ khách tham quan. Tất cả đều được thực hiện theo cách thủ công truyền thống nên giữ được hương vị đặc trưng", ông Phúc nói.

Cùng với các dịch vụ hiện có, thời gian tới ông Phúc dự kiến phối hợp với người dân địa phương mở thêm các gian hàng bánh dân gian làm từ đường thốt nốt, xây dựng khu trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer và tái hiện một số hoạt động văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi như đua bò hay xe ngựa phục vụ du khách.

Với cảnh quan độc đáo, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng định hướng phát triển du lịch gắn với cộng đồng, khu du lịch dưới tán rừng thốt nốt đang từng bước tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch An Giang.



