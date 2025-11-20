Trên cánh đồng thốt nốt An Giang vào mùa đẹp nhất trong năm

Khoảng tháng 11, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng, cánh đồng thốt nốt chính thức bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đó là thời khắc mà cảnh quan như được "thay áo mới", rực rỡ mà hiền hòa, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng khó lòng rời mắt. Đây cũng là thời điểm cánh đồng thốt nốt tại xã An Cư thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh ghé thăm