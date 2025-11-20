Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Trên cánh đồng thốt nốt An Giang vào mùa đẹp nhất trong năm

Thanh Quân
Thanh Quân
20/11/2025 09:49 GMT+7

Cánh đồng thốt nốt xã An Cư (An Giang) đang vào mùa đẹp nhất trong năm khi những ruộng lúa ở đây đang dần chuyển từ xanh sang vàng, tạo nên khung cảnh xao xuyến lòng người.

Xã An Cư ở biên giới phía tây của tỉnh An Giang (một phần của H.Tịnh Biên, An Giang cũ), nằm cách Long Xuyên khoảng 80 km và cách TP.HCM hơn 260 km. Vùng đất này từ lâu được biết đến như một trong những nơi sở hữu cảnh quan đẹp nhất của miền Tây, nơi núi cao kề cánh đồng rộng, và hàng thốt nốt vươn cao giữa bầu trời xanh biếc.

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 1.

Du khách muốn tìm đến những cánh đồng tuyệt đẹp ở xã An Cư có thể tra cứu các điểm nổi tiếng như "thốt nốt sinh đôi" hay "hàng thốt nốt huyền thoại, xã An Cư (xã Văn Giáo cũ)", vốn được xem là những tọa độ đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa vàng

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 2.

Không chỉ có màu xanh của núi và những ruộng lúa, cánh đồng thốt nốt còn có bầu không khí mát lành quanh năm, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai thích sự tĩnh lặng và khoáng đạt

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 3.

Cây thốt nốt đôi là điểm nhấn vô cùng nổi tiếng ở cánh đồng này, phần lớn du khách ghé thăm cánh đồng thốt nốt đều ghé thăm cây thốt nốt này

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 4.

Khoảng tháng 11, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng, cánh đồng thốt nốt chính thức bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đó là thời khắc mà cảnh quan như được "thay áo mới", rực rỡ mà hiền hòa, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng khó lòng rời mắt. Đây cũng là thời điểm cánh đồng thốt nốt tại xã An Cư thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh ghé thăm

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 5.

Sự mộc mạc của cảnh đồng quê có con đường cong cong chạy qua hàng cây thốt nốt thẳng tắp khiến nhiều du khách không khỏi xao xuyến

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 6.

Vào sáng sớm, những người nông dân Khmer đã có mặt ngoài đồng. Hình ảnh họ làm việc ở ruộng lúa xanh ngát, cạnh đó là hàng thốt nốt thẳng tắp, tạo nên bức tranh đời thường bình dị nhưng giàu cảm xúc

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 7.

Tại xã An Cư cũng có nhiều điểm check-in nổi tiếng và là nơi du khách dễ dàng bắt gặp những hoạt động văn hóa đặc trưng của người Khmer. Từ cảnh thu hoạch lúa theo lối truyền thống đến việc thưởng thức ly nước thốt nốt tươi mát ngay tại ruộng, tất cả tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi vừa độc đáo

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa khiến hành trình khám phá mùa lúa chín ở An Giang của du khách không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục của cộng đồng Khmer nơi đây

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 9.

Cánh đồng thốt nốt cũng là biểu tượng của vùng đất này. Những thân cây cao vút, dáng đứng mạnh mẽ giữa trời, hòa cùng sắc lúa và gió đồng, góp phần tạo nên vẻ đẹp khó có nơi nào có được

ẢNH: THANH QUÂN

Cánh đồng thốt nốt - Ảnh 10.

Thốt nốt cũng là nguồn nguyên liệu quý để làm đường, rượu và nhiều món đặc sản nổi tiếng. Sự hiện diện của cây thốt nốt trong đời sống và văn hóa đã tạo nên bản sắc rất riêng cho vùng đất xã An Cư, khiến vùng đất này trở thành điểm đến khiến du khách luôn nhớ mãi khi có dịp ghé thăm.

ẢNH: THANH QUÂN


