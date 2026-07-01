Quảng Trị tuyển bổ sung 450 chỉ tiêu lớp 10, mở thêm cơ hội cho học sinh

Ngày 1.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho học sinh trên địa bàn.

Theo quyết định của sở này, toàn tỉnh được bổ sung 10 lớp 10 với tổng cộng 450 chỉ tiêu cho 9 trường THPT. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm được giao thêm 2 lớp, tương ứng 90 chỉ tiêu. 8 trường còn lại gồm THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Đồng Hới, THPT Phan Đình Phùng, THPT Lê Quý Đôn, THPT Hùng Vương, THPT số 2 Lê Lợi, THPT Lê Hồng Phong và THPT Quang Trung, mỗi trường được bổ sung 1 lớp với 45 chỉ tiêu.

Danh sách các trường THPT tại Quảng Trị được tuyển sinh thêm ẢNH: THANH LỘC

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, việc bổ sung chỉ tiêu được thực hiện tại những địa bàn có nhu cầu tuyển sinh cao và các trường đáp ứng tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất, phòng học. Đối với đội ngũ giáo viên, dù toàn ngành vẫn còn thiếu so với định mức, Sở đã chỉ đạo các trường chủ động hợp đồng thêm giáo viên hoặc bố trí dạy tăng tiết để đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trước nhu cầu học tập ngày càng lớn của học sinh trong khi điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp như tận dụng tối đa phòng học hiện có, bổ sung giáo viên theo hợp đồng, đồng thời đẩy mạnh tuyển sinh tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa lựa chọn học tập sau THCS.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, quan điểm của ngành là vừa ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu học tại các trường THPT công lập, vừa tạo điều kiện để học sinh lựa chọn các trường tư thục, đồng thời tăng cường phân luồng vào các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở đào tạo nghề. Đây là kênh quan trọng nhằm bảo đảm 100% học sinh tốt nghiệp THCS đều có cơ hội tiếp tục học tập.

Đợt tuyển sinh bổ sung áp dụng đối với các trường THPT công lập chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 và các thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào 9 trường được giao thêm chỉ tiêu theo Quyết định số 836/QĐ-SGDĐT. Các hội đồng tuyển sinh sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung bằng phần mềm vào ngày 10.7.2026.

Trước đó, Quảng Trị đã hoàn thành đợt 1 tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Kết quả, các trường THPT công lập, bao gồm 2 trường chuyên, tuyển được 22.009/22.460 chỉ tiêu. Sau khi bổ sung 450 chỉ tiêu trong đợt 2, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập toàn tỉnh năm học 2026 - 2027 tăng lên 23.230, góp phần mở rộng cơ hội học tập tại các trường công lập và giảm áp lực tuyển sinh cho học sinh, phụ huynh trên địa bàn.