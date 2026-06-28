Nữ sinh nhà nông Quảng Trị trở thành thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Sáng 28.6, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2026 cho 622 tân cử nhân, trong đó có 64 sinh viên đạt loại xuất sắc và 172 sinh viên đạt loại giỏi. Trần Thị Hồng Ánh là 1 trong 2 thủ khoa đầu ra toàn trường với điểm trung bình tích lũy (GPA) đạt 3,93/4.



Nữ thủ khoa Trần Thị Hồng Ánh phát biểu tri ân ban giám hiệu, thầy cô và đấng sinh thành trong lễ tốt nghiệp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thay mặt các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ, Hồng Ánh bày tỏ niềm tự hào sau hành trình nỗ lực. Nữ thủ khoa gửi lời tri ân đến ban giám hiệu, các thầy cô giáo đã truyền đạt tri thức và dành lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ.

Giây phút bước lên sân khấu thực hiện nghi thức vinh danh, Ánh không đi một mình. Phía sau cô là bóng dáng gầy gò của bố mẹ già từ Quảng Trị vào chứng kiến ngày con trưởng thành.

Khoảnh khắc vợ chồng ông Trần Văn Sỹ lên sân khấu chứng kiến giây phút vinh danh cô con gái út ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồng Ánh thay mặt hơn 600 tân cử nhân tặng hoa tri ân Ban giám hiệu nhà trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đứng cạnh con gái giữa khán phòng trang nghiêm, ông Trần Văn Sỹ (70 tuổi, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xúc động chia sẻ, ở quê nhà, cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào ruộng đồng.

Con đi học xa, ông bà không có gì ngoài những lời động viên qua điện thoại và niềm tin gửi gắm nơi con. Nhìn con gái rạng rỡ trong tấm áo cử nhân, ánh mắt ông long lanh niềm tự hào.

Ông kể, Ánh là con út, từ nhỏ đã chịu khó, ham học, từ cấp một cho đến đại học chưa bao giờ để bố mẹ phải bận lòng. Đối với người làm cha làm mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, thành tích này là món quà vô giá, bù đắp cho bao nhọc nhằn sớm hôm.

Trần Thị Hồng Ánh rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt kết quả cao, Hồng Ánh cho biết bản thân luôn giữ tính kỷ luật và quản lý thời gian chặt chẽ. Trên lớp, cô tập trung lắng nghe bài giảng của giảng viên, nhờ vậy khi về nhà chỉ cần ôn tập lại để nắm vững kiến thức. Ngoài giờ học, Ánh còn làm thêm các công việc trực tuyến để tự trải nghiệm và kiếm thêm thu nhập.

Đối với Hồng Ánh, động lực lớn nhất trong suốt những năm đèn sách chính là sự tần tảo, hy sinh và những lời động viên từ bố mẹ cùng gia đình.

Dịp này, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế trao bằng tốt nghiệp cho 622 tân cử nhân, trong đó có 64 sinh viên đạt loại xuất sắc và 172 sinh viên đạt loại giỏi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, cô nàng còn liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập ở tất cả các học kỳ. Nữ sinh viên này cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và là thành viên tích cực của đội công tác xã hội trường, tham gia các hoạt động bán hàng gây quỹ từ thiện, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn. Theo Hồng Ánh, những hoạt động ngoại khóa này giúp cô trau dồi sự tự tin và tích lũy kỹ năng sống.

Về định hướng tương lai, tân thủ khoa cho biết có nguyện vọng tiếp tục học lên bậc cao học và hiện trong quá trình tìm kiếm, chinh phục học bổng sau đại học tại Hàn Quốc.