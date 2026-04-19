Nữ thủ khoa đầu ra GPA 3,98/4 được tuyển dụng trước ngày nhận bằng

Chiều 19.4, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp trao bằng cho 25 tân thạc sĩ và 369 tân cử nhân (trong đó có 39 cử nhân đạt loại xuất sắc và 132 đạt loại giỏi). Lê Thị Thu Phương, thủ khoa đầu ra toàn trường với GPA 3,98 (điểm trung bình tích lũy các môn học)/4 là gương mặt tiêu biểu của khóa tốt nghiệp năm nay.

Chia sẻ sau buổi lễ, Phương không giấu được niềm vui và sự tự hào: “Mình rất hạnh phúc với những gì đã đạt được trong suốt chặng đường 4 năm đại học. Đây là thành quả mà mình muốn dành tặng cho bố mẹ, gia đình và những người đã luôn đồng hành cùng mình. Với mình, đây cũng là dấu mốc quan trọng cho tương lai".

Lê Thị Thu Phương, thủ khoa đầu ra năm 2026 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế ẢNH: TRƯƠNG ĐẠT

Để đạt được thành tích ấn tượng như vậy, Phương cho biết cô luôn duy trì phương pháp học tập chủ động và kỷ luật. Ngoài việc tiếp thu kiến thức trên lớp, nữ cử nhân này thường xuyên tự tổng hợp bài học tại nhà, đồng thời kết hợp và tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hệ thống hóa kiến thức, mở rộng hiểu biết từ nhiều nguồn khác nhau trên internet.

Bên cạnh đó, Phương còn chủ động tham gia các khóa học, trang web trực tuyến miễn phí... và các lớp đào tạo tại các trung tâm nhằm nâng cao kỹ năng, cũng như trình độ để hoàn thiện hồ sơ cá nhân ngay trước lúc ra trường.

Không chỉ nổi bật ở giảng đường, Phương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Phương còn là thành viên đội sinh viên tình nguyện hiến máu, tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo như “Chủ Nhật Đỏ”, đồng thời góp mặt trong đề tài “nghiên cứu xây dựng mô hình học máy nhận diện tín hiệu SOS qua tín hiệu tay của con người” và đạt giải cấp phường. Theo Phương, những trải nghiệm này giúp cô tự tin hơn, không chỉ trên giảng đường mà còn trong cuộc sống.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm tốt nghiệp, Phương đã được một công ty công nghệ tại Huế chuyên về lĩnh vực website nhận vào làm việc. Sau thời gian thử việc, dự kiến trong tháng 5 tới, cô sẽ được công ty chính thức ký hợp đồng lao động.

Với Phương sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô và nhà trường là quý giá nhất, đặc biệt là các cơ hội được tiếp cận thực tế, kết nối với các doanh nghiệp từ sớm. Đây chính là nền tảng giúp cô nàng tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Lựa chọn tiếp tục phát triển tại Huế, nữ thủ khoa cho biết, hiện đang làm việc trong lĩnh vực lập trình và đặt mục tiêu trong tương lai sẽ chuyển hướng sâu hơn sang lĩnh vực AI. “Theo mình, đây là thời đại của AI, nên mình muốn học hỏi thêm và nắm bắt cơ hội phát triển bản thân sang lĩnh vực này nhiều”, Phương nói.

Gửi gắm đến các bạn sinh viên, nữ thủ khoa cho rằng, mỗi người đều có định hướng và lựa chọn riêng, vì vậy điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân. Theo Phương, thành công không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của cả quá trình kiên trì, chủ động và không ngừng học hỏi.