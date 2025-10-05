Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Chiều 5.10, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và phát bằng thạc sĩ, cử nhân năm 2025 cho 288 tân cử nhân và 28 thạc sĩ. Trong đó có 7 sinh viên đạt loại xuất sắc, 38 sinh viên xếp loại giỏi. Thủ khoa đầu ra năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế là Hồ Thị Khánh Minh (quê TP.Huế, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng).

Chia sẻ về danh hiệu thủ khoa, Minh bày tỏ sự bất ngờ: "Em hơi bất ngờ và không nghĩ là mình sẽ trở thành thủ khoa của đợt này. Em chỉ nghĩ mình là một trong những người có điểm cao thôi chứ không nghĩ sẽ là thủ khoa".

Khánh Minh nói thêm: "Em rất tự hào và cảm thấy vui khi bản thân đã có kết quả này sau 4 năm cố gắng".

Hồ Thị Khánh Minh là thủ khoa đầu ra của khóa 55, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Minh bồi hồi khi nhìn lại chặng đường không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tích cao. Đặc biệt, trong quá trình học, Minh tham gia chương trình đào tạo liên kết với một trường đại học của Pháp. Thời gian đầu, các môn học đều bằng tiếng Pháp khiến cô có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và nỗ lực cá nhân, Minh đã nhanh chóng bắt nhịp và chinh phục được chương trình học.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm số cao, thủ khoa Hồ Thị Khánh Minh chia sẻ một "công thức" đơn giản nhưng hiệu quả đó là tập trung lắng nghe giảng viên trên lớp. Dành thời gian buổi tối để tự tổng hợp kiến thức đã học. Đến cuối kỳ, ôn tập tổng quát và nắm chắc kiến thức để làm bài thi tốt nhất.

Minh cũng cho rằng, môi trường đại học đã tạo điều kiện cho cô thay đổi tư duy, trở nên năng động hơn nhờ việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và mở rộng các mối quan hệ.

Hồ Thị Khánh Minh đại diện cho các tân cử nhân tặng hoa cho các thầy Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Minh khẳng định nguồn động lực lớn nhất chính là bố mẹ. "Thời điểm này, em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã tạo điều kiện để em được học tập trong môi trường tốt nhất", Minh xúc động chia sẻ.

Trong tương lai, tân thủ khoa bày tỏ mong muốn được làm việc trong môi trường nước ngoài để có thể phát huy tối đa năng lực và vốn ngoại ngữ của mình.