Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/10/2025 20:01 GMT+7

Hồ Thị Khánh Minh (sinh viên ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế) đã trở thành tân thủ khoa đầu ra khóa 55 (năm 2025) với 3,88/4 điểm.

Chiều 5.10, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và phát bằng thạc sĩ, cử nhân năm 2025 cho 288 tân cử nhân và 28 thạc sĩ. Trong đó có 7 sinh viên đạt loại xuất sắc, 38 sinh viên xếp loại giỏi. Thủ khoa đầu ra năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế là Hồ Thị Khánh Minh (quê TP.Huế, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng).

Chia sẻ về danh hiệu thủ khoa, Minh bày tỏ sự bất ngờ: "Em hơi bất ngờ và không nghĩ là mình sẽ trở thành thủ khoa của đợt này. Em chỉ nghĩ mình là một trong những người có điểm cao thôi chứ không nghĩ sẽ là thủ khoa". 

Khánh Minh nói thêm: "Em rất tự hào và cảm thấy vui khi bản thân đã có kết quả này sau 4 năm cố gắng".

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ bí quyết đạt điểm cao- Ảnh 1.

Hồ Thị Khánh Minh là thủ khoa đầu ra của khóa 55, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Minh bồi hồi khi nhìn lại chặng đường không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tích cao. Đặc biệt, trong quá trình học, Minh tham gia chương trình đào tạo liên kết với một trường đại học của Pháp. Thời gian đầu, các môn học đều bằng tiếng Pháp khiến cô có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và nỗ lực cá nhân, Minh đã nhanh chóng bắt nhịp và chinh phục được chương trình học.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm số cao, thủ khoa Hồ Thị Khánh Minh chia sẻ một "công thức" đơn giản nhưng hiệu quả đó là tập trung lắng nghe giảng viên trên lớp. Dành thời gian buổi tối để tự tổng hợp kiến thức đã học. Đến cuối kỳ, ôn tập tổng quát và nắm chắc kiến thức để làm bài thi tốt nhất.

Minh cũng cho rằng, môi trường đại học đã tạo điều kiện cho cô thay đổi tư duy, trở nên năng động hơn nhờ việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và mở rộng các mối quan hệ.

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ bí quyết đạt điểm cao- Ảnh 2.

Hồ Thị Khánh Minh đại diện cho các tân cử nhân tặng hoa cho các thầy Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Minh khẳng định nguồn động lực lớn nhất chính là bố mẹ. "Thời điểm này, em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã tạo điều kiện để em được học tập trong môi trường tốt nhất", Minh xúc động chia sẻ.

Trong tương lai, tân thủ khoa bày tỏ mong muốn được làm việc trong môi trường nước ngoài để có thể phát huy tối đa năng lực và vốn ngoại ngữ của mình.

Tin liên quan

Vinh danh thủ khoa Bách khoa Đà Nẵng: Bùng nổ cảm xúc

Vinh danh thủ khoa Bách khoa Đà Nẵng: Bùng nổ cảm xúc

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tổ chức ngày hội BKSTART, vinh danh 39 thủ khoa, trao học bổng hàng trăm triệu đồng, ra mắt ứng dụng số dDUT… Tất cả bùng nổ cảm xúc với ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế ĐH Huế chia sẻ bí quyết đạt điểm cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận