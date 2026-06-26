Thủ khoa báo chí xuất sắc 22 tuổi: ‘Có hôm em vừa khóc vừa viết bài’

“Có những hôm em vừa khóc thút thít vừa viết, rồi tự nhủ khóc xong thì phải viết tiếp thôi, không được phép bỏ cuộc lúc này”.

Phạm Thị Hải Yến, 22 tuổi, quê ở thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, là sinh viên lớp 22CBC2, Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, nhớ lại quãng thời gian áp lực nhất trong 4 năm đại học bằng một câu ngắn như vậy. Với Yến, danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành báo chí không chỉ là một cột mốc đẹp, mà còn là lời hồi đáp dành cho gia đình, cho những người đã đồng hành và cho chính bản thân mình sau nhiều năm nỗ lực.

Phạm Thị Hải Yến, 22 tuổi, thủ khoa xuất sắc ngành báo chí, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Từ mục tiêu săn học bổng đến danh hiệu thủ khoa báo chí xuất sắc

Khoảnh khắc biết mình trở thành thủ khoa xuất sắc ngành báo chí, Hải Yến cho biết cô vừa vui sướng, tự hào, vừa nghẹn ngào.

“Bao nhiêu năm tháng nỗ lực, những đêm thức trắng chạy deadline, những ngày chạy ngoài đường tác nghiệp dưới cái nắng gắt và cả những lúc áp lực đến mức muốn ngã gục… tất cả như tua chậm lại trong tâm trí em. Nghĩ đến sự vất vả, hy sinh của ba mẹ và những giọt mồ hôi của chính mình, tự nhiên sóng mũi em cay cay vì xúc động”, Yến kể.

Nữ sinh cho biết những ngày đầu bước chân vào giảng đường, cô chỉ đặt mục tiêu học thật tốt, săn học bổng định kỳ. Nhưng càng học, càng va chạm với nghề, cô càng nhận ra bản thân cần nỗ lực nhiều hơn để bứt phá.

Theo Hải Yến, hành trình 4 năm đại học không hề dễ dàng, đặc biệt là giai đoạn năm thứ 3 - thời điểm các môn chuyên ngành dồn dập nhất và sinh viên bắt đầu cọ xát thực tế nhiều hơn. Với Yến, cảm giác “sốc” xuất hiện khi cô nhận ra khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và nhịp làm việc ngoài tòa soạn.

Phạm Thị Hải Yến cho biết phía sau danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành báo chí là những đêm chạy deadline, áp lực thực tế nghề và nỗ lực không bỏ cuộc. ẢNH; NVCC

Khi đi kiến tập tại một cơ quan báo chí lớn của trung ương, nữ sinh từng nhiều lần rơi vào trạng thái bỡ ngỡ, chông chênh vì không bắt kịp nhịp độ làm việc khốc liệt của nghề. Có những ngày đi hiện trường về, đối diện với trang viết còn trống trơn, Yến tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với báo chí hay không.

“Có những hôm em vừa khóc thút thít vừa viết, rồi tự nhủ: khóc xong rồi thì phải viết tiếp thôi. Chính sự lỳ lợm, vừa khóc vừa cố gắng bước qua giới hạn của bản thân trong bóng tối ngày ấy, mới nhào nặn nên một mình bản lĩnh hơn của ngày hôm nay”, cô chia sẻ.

“Ba mẹ ơi, con làm được rồi”

Nếu phải gọi tên điều quan trọng nhất giúp mình chạm đến thành tích hôm nay, Hải Yến cho rằng đó không phải là nỗ lực cá nhân đơn lẻ, mà là điểm tựa từ gia đình, thầy cô, bạn bè cùng sự bền bỉ của chính bản thân.

Trong câu chuyện của nữ thủ khoa, gia đình là một phần đặc biệt. Yến kể trước đây ba mẹ từng lo nghề báo vất vả, áp lực, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Điều cô muốn nói nhất với ba mẹ lúc này là: “Ba mẹ ơi, con làm được rồi”.

Với Hải Yến, danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành báo chí không chỉ là thành tích học tập, mà còn là lời hồi đáp dành cho ba mẹ và những người đã đồng hành suốt 4 năm đại học ẢNH: NVCC

Theo Yến, trong suốt 4 năm học, ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc cả về tinh thần lẫn tài chính. Mỗi khi áp lực, bế tắc hay gặp đề tài khó, cô lại gọi điện về nhà để tâm sự, để được động viên và “chữa lành”. Không chỉ lắng nghe, ba mẹ còn dùng chính trải nghiệm sống của mình để gỡ rối cho con gái trong những lúc loay hoay với việc tiếp cận nhân vật hay xử lý vấn đề.

Bên cạnh gia đình, Hải Yến cũng nhắc nhiều đến bạn bè - những người cô gọi là “trạm sạc” tinh thần. Đó là nhóm bạn thân ở quê luôn ở bên mỗi khi cô mệt mỏi, và đặc biệt là nhóm bạn đại học F6 - những người đã cùng học, cùng thức trắng chạy deadline, làm bài tập, làm dự án và hoàn thành khóa luận.

Nhận xét về học trò của mình, tiến sĩ Trần Thị Yến Minh, Trưởng ngành báo chí - Truyền thông, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, cho biết Hải Yến là sinh viên luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoạt động tại khoa. Theo cô Minh, Yến được đánh giá cao ở năng lực, sự chủ động, khả năng tiếp thu, tinh thần tự học; đồng thời đạt nhiều kết quả nổi bật như điểm báo cáo khóa luận tốt nghiệp cao nhất hội đồng, giải nhất và giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa.

Sau cột mốc thủ khoa, Hải Yến cho biết sẽ tiếp tục cọ xát nhiều hơn với thực tế nghề báo để tích lũy vốn sống, kinh nghiệm làm nghề. Trong tương lai, cô mong muốn vừa làm báo, vừa có thể đứng trên bục giảng để truyền lửa cho các thế hệ sinh viên báo chí tiếp theo.