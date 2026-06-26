Từ cử nhân ngôn ngữ Anh đến lồng tiếng cho những bộ phim ăn khách

Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh năm 2021, Nguyễn Hoài Trâm, nghệ danh Sandy Hoài Trâm, cho biết đến với nghề lồng tiếng không phải từ đào tạo bài bản về điện ảnh, mà là những trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng thời sinh viên. Từ năm 2016, khi còn ngồi trên giảng đường, Hoài Trâm làm nhiều công việc như cộng tác viên hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên trên tàu phục vụ khách quốc tế, PG (tư vấn viên) tiếng Anh, tham gia vũ đoàn tại TP.HCM và hoạt động trên các nền tảng livestream.

Hoài Trâm tại buổi ra mắt phim Bí kíp luyện rồng ẢNH: NVCC

“Những công việc đó giúp mình học cách quan sát con người, điều tiết cảm xúc và quan trọng nhất là làm quen với việc sử dụng giọng nói trong nhiều bối cảnh khác nhau”, Hoài Trâm cho biết.

Nghề diễn xuất bằng giọng nói

Theo Hoài Trâm, bước ngoặt đến vào giai đoạn 2020 khi cô bắt đầu thử sức với công việc voice talent - thu âm quảng cáo, tham gia lồng tiếng cho một số dự án phim điện ảnh, phim chiếu rạp và nội dung phát hành trên nền tảng trực tuyến.

Không xuất phát từ môi trường diễn xuất truyền thống, Hoài Trâm cho biết cô phải tự học cách làm quen với phòng thu, cách điều khiển hơi thở, nhịp thoại và cảm xúc chỉ thông qua giọng nói.

Đến nay, Hoài Trâm đã tham gia lồng tiếng cho nhiều TVC của các thương hiệu lớn. Đồng thời góp giọng trong các dự án phim như: Liên minh siêu thú, Bí kíp luyện rồng và Bạn trai theo yêu cầu...

“Mỗi dự án đều có một thế giới riêng. Người làm lồng tiếng phải bước vào thế giới đó chỉ bằng giọng nói của mình”, Hoài Trâm chia sẻ.

Trong phòng thu lồng tiếng, Sandy Hoài Trâm tập trung thể hiện nhân vật qua giọng nói, chú trọng từng sắc thái cảm xúc ẢNH: NVCC

Trong số những vai diễn từng tham gia lồng tiếng, Sandy Hoài Trâm cho biết cô ấn tượng đặc biệt với nhân vật RUFFNUT trong bộ phim Bí kíp luyện rồng (phiên bản live-action của DreamWorks).

Theo Hoài Trâm, đây là một vai diễn có cá tính mạnh, giàu năng lượng và mang màu sắc hài hước, đòi hỏi sự linh hoạt rất cao trong cách xử lý giọng nói. Điều khiến cô nhớ nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật lồng tiếng, mà còn ở cách nhân vật tương tác bằng giọng nói với thế giới xung quanh, đặc biệt là trong những phân cảnh hành động cùng rồng.

Hoài Trâm cho biết điều khiến nghề lồng tiếng trở nên đặc biệt chính là việc người nghệ sĩ không xuất hiện trước ống kính, mà truyền tải toàn bộ cảm xúc thông qua âm thanh.

Hoài Trâm kể có những ngày cô phải giữ giọng của một người mẹ dịu dàng trong TVC quảng cáo sữa, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang nhân vật hoạt hình với tiết tấu nhanh, hoặc một vai phim đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự tiết chế cảm xúc.

“Có những lúc mình phải dừng lại vài giây để thoát khỏi nhân vật trước khi tiếp tục thu âm cho vai khác”, Hoài Trâm chia sẻ.

Theo Hoài Trâm, phần khó nhất không nằm ở việc đọc đúng lời thoại, mà là giữ đúng tinh thần nhân vật trong từng chi tiết nhỏ nhất của giọng nói. Một thay đổi nhỏ trong nhịp thở cũng có thể làm lệch cảm xúc của cả phân đoạn. “Nhiều người nghĩ lồng tiếng chỉ là đọc thoại, nhưng thực ra đó là diễn xuất bằng giọng nói”, cô cho biết.

Sống nhiều cuộc đời qua từng vai lồng tiếng

Hoài Trâm cho biết điều khiến cô gắn bó với nghề lồng tiếng không phải là sự nổi tiếng, mà là cảm giác được sống nhiều cuộc đời khác nhau qua từng nhân vật. Có những nhân vật mang màu sắc vui tươi của phim hoạt hình, nhưng ẩn bên trong lại là câu chuyện về sự cô đơn. Có vai diễn trong phim tình cảm lại đặt ra những lựa chọn khó khăn giữa lý trí và cảm xúc.

Với Sandy Hoài Trâm, mỗi vai lồng tiếng là được sống một cuộc đời khác ẢNH: NVCC

“Có những bộ phim khiến mình suy nghĩ nhiều ngày sau khi hoàn thành phần thu âm”, Hoài Trâm chia sẻ.

Theo Hoài Trâm, chính những trải nghiệm đời sống hằng ngày là chất liệu quan trọng nhất để làm nghề. Càng quan sát và trải nghiệm nhiều, cô càng có khả năng nhập vai tốt hơn trong phòng thu. “Muốn diễn được cảm xúc của người khác, trước tiên phải hiểu con người. Mỗi trải nghiệm đều là chất liệu cho nghề”, Hoài Trâm bộc bạch.

Ông Nguyễn Hoàng Phụng, Giám đốc điều hành HP Media, đơn vị làm việc với Trâm, cho biết cô là một trong những nhân sự có khả năng thích ứng nhanh và tư duy tốt trong môi trường vận hành nội dung số.

“Hoài Trâm có khả năng quan sát tốt, hiểu tâm lý người làm nội dung và đặc biệt là có tư duy xử lý tình huống linh hoạt trong các dự án. Đây là yếu tố quan trọng trong môi trường thay đổi nhanh như hiện nay”, ông Phụng nhận xét.