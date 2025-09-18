Cô gái vẽ tranh nhân vật trong phim Mưa Đỏ để giữ lại cảm xúc

Bội Ánh chia sẻ từng học vẽ tranh chân dung ở trường vào năm lớp 7 và chưa từng tham gia lớp học vẽ nào. "Thật ra mình không rành về vẽ lắm, vì mình không phải là dân mỹ thuật hay kiến trúc nên cũng không nắm vững các kỹ thuật. Mình chỉ vẽ các nhân vật trong phim Mưa Đỏ theo cảm xúc của mình thôi", Bội Ảnh nói.

Phan Bội Ánh, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Văn Lang ẢNH: NVCC

Bội Ánh kể cô rất ấn tượng với nhân vật Tú, một chiến sĩ còn rất trẻ nhưng vô cùng dũng cảm. Ở độ tuổi đó, Tú lẽ ra đang được học tập và theo đuổi ước mơ, nhưng lại phải hy sinh nơi chiến trường. Chi tiết ấy khiến Bội Ánh xúc động và nghĩ đến những thế hệ cha ông đi trước đã ngã xuống vì dân tộc. Bên cạnh đó, cô cũng dành nhiều suy nghĩ cho nhân vật Quang. Một nhân vật phản diện nhưng cũng không kém phần đáng thương.

Đối với Bội Ánh, hội họa là cách để thổ lộ cảm xúc của mình vì mỗi một nét vẽ nhân vật khi phác thảo ra đều mang cảm xúc đặc biệt khác nhau. "Mỗi bức tranh chân dung bằng bút chì mình thường mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Mình tập trung nhiều nhất vào gương mặt nhân vật, bởi chỉ khi khắc họa được thần thái giống nhất mình mới tiếp tục thêm bộ phận khác như, tai, bàn tay và áo. Đây cũng là phần mình thấy khó nhất trong quá trình vẽ", Bội Ánh cho biết.

Nhân vật bác sĩ Lê trong phim Mưa Đỏ do Bội Ánh vẽ ẢNH: NVCC

Nhân vật bác sĩ Lê và Quang trong phim Mưa Đỏ do Bội Ánh vẽ bằng bút chì ẢNH: NVCC

Diễn viên Đình Khang chụp hình cùng tranh chân dung nhân vật Tú trong phim tại buổi giao lưu với khán giả ẢNH: NVCC

Bội Ánh cho biết thêm dự định sẽ vẽ hết tất cả các nhân vật trong phim mới đem đi tặng. Tuy nhiên, vì không kịp nên chỉ hoàn thành được 3 bức tranh về nhân vật: Tú, Quang và bác sĩ Lê. "Những bức vẽ này mình trực tiếp mang đến tặng dàn diễn viên trong các buổi xem phim và nghệ sĩ khi giao lưu với khán giả", Bội Ánh nói.

Tại rạp Galaxy Kinh Dương Vương TP.HCM, Bội Ánh trao tặng bức tranh cho diễn viên Đình Khang đóng vai Tú và diễn viên Hứa Vĩ Văn trong nhân vật bác sĩ Lê và diễn viên Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang. "Mình cảm thấy rất vui khi các diễn viên đã đón nhận món quà. Đặc biệt là chú Văn và anh Khang còn đăng tranh vẽ của mình lên mạng xã hội, khiến niềm vui như được nhân đôi", Bội Ánh chia sẻ.

Dù chỉ là sở thích cá nhân và thường chỉ vẽ khi có cảm hứng, nhưng Bội Ánh vẫn mong muốn có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều bức chân dung khác để gửi tặng các anh chị diễn viên mà cô yêu mến.

Bội Ánh cũng từng vẽ chân dung 3 diễn viên nhí trong phim Đất rừng phương Nam. Tuy chưa có dịp trao tận tay, nhưng diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang trong vai bé An đã nhìn thấy bức tranh mà Bội Ánh thực hiện.

Bội Ánh bày tỏ: "Mình nghĩ việc nhiều bạn trẻ cùng yêu thích phim Mưa Đỏ cho thấy rằng thế hệ trẻ không hề quay lưng với lịch sử. Tụi mình vẫn quan tâm, vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa chỉ là cần một cách tiếp xúc gần gũi hơn. Bộ phim đã lan tỏa những câu chuyện về sự tự hào và trách nhiệm của người trẻ với đất nước", Bội Ánh bày tỏ.







