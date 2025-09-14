Dàn sao 'Mưa đỏ': Đình Khang ‘xịt keo’ khi lỡ nhận lời đóng tiểu phẩm cùng Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng

Mặc dù Đình Khang được xem như em út trong dàn sao Mưa đỏ nhưng lại thường xuyên trêu chọc các anh. Vì vậy, khi đến chương trình On Trending, Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn đã tận dụng cơ hội “đáp trả” đàn em có tính cách tinh nghịch này. Trong một thử thách do Thân Thúy Hà đưa ra, Đình Khang chủ động xin được vào vai em bé để được yêu thương nhưng lại nhận “kết đắng”.

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Lương Gia Huy và Đình Khang phối hợp nhịp nhàng tái hiện cảnh đầu phim Mưa đỏ Ảnh: Chụp màn hình

