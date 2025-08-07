Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Em xinh' Ngô Lan Hương 'dính bẫy', Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết
Video Giải trí

'Em xinh' Ngô Lan Hương 'dính bẫy', Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/08/2025 21:42 GMT+7

Vì hướng nội và khá kiệm lời trên show nên Hoàng Duyên liên tục bị các em xinh 'làm khó', đặc biệt là thử thách gọi cho JSOL.

Dàn "em xinh" gồm Ngô Lan Hương, Hoàng Duyên, Han Sara, Chi XêYeolan mang đến giây phút vui nhộn, hài hước tại chương trình ON TRENDING của Báo Thanh Niên. Các khách mời cũng tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, Ngô Lan Hương "dính bẫy" khi thực hiện thử thách từ "em xinh" Yeolan. Bên cạnh đó, Hoàng Duyên cũng bối rối khi được yêu cầu gọi điện cho JSOL để "mượn tiền" và cái kết khiến khán giả thích thú.

‘Em xinh’ Ngô Lan Hương ‘dính bẫy’, Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết - Ảnh 1.

Hoàng Duyên bối rối trước thử thách của các chị em

Ảnh: B.H

Để biết các em xinh vượt qua thử thách như thế nào, mời quý khán giả xem chương trình On Trending tại các nền tảng thanhnien.vn, Fanpage, YouTube Báo Thanh Niên và kênh YouTube, TikTok iHay TV.

ON TRENDING: Dàn em xinh “bung lụa” tại trường quay Báo Thanh Niên

Trong sóng livestream, Han Sara và Hoàng Duyên khiến khán giả thích thú khi sẵn sàng thực hiện những thử thách.

