'Em xinh' Ngô Lan Hương 'dính bẫy', Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết

Dàn "em xinh" gồm Ngô Lan Hương, Hoàng Duyên, Han Sara, Chi Xê và Yeolan mang đến giây phút vui nhộn, hài hước tại chương trình ON TRENDING của Báo Thanh Niên. Các khách mời cũng tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, Ngô Lan Hương "dính bẫy" khi thực hiện thử thách từ "em xinh" Yeolan. Bên cạnh đó, Hoàng Duyên cũng bối rối khi được yêu cầu gọi điện cho JSOL để "mượn tiền" và cái kết khiến khán giả thích thú.

Hoàng Duyên bối rối trước thử thách của các chị em Ảnh: B.H

