Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 -2027, cao nhất 25 điểm

Chiều 30.6, Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và 2 trường chuyên năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

Điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 cao nhất thuộc về Trường THPT Lý Tự Trọng với 25 điểm, kèm điều kiện tổng điểm trung bình môn cả năm của 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh năm lớp 9 đạt từ 24,2 điểm trở lên và lớp 8 đạt từ 25 điểm trở lên (không xét NV2).

Tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với NV1 là 22,50 điểm (kèm điều kiện tổng điểm trung bình 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh năm lớp 9 đạt từ 24,8 trở lên), NV2: 23,75 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi - Phan Rang NV1: 20,41 điểm, không xét NV2; Trường THPT Phạm Văn Đồng - Nha Trang NV1 là 20,25 điểm (lớp 9 đạt từ 22,8 trở lên), NV2: 21,25 điểm (lớp 9 đạt từ 22,7 trở lên). Riêng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có điểm chuẩn 23 đối với học sinh học môn tiếng Pháp ngoại ngữ 1.

Học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Trường THPT Hà Huy Tập NV1 là 19,25 điểm (kèm điều kiện tổng điểm trung bình ba môn ngữ văn, toán, tiếng Anh năm lớp 9 đạt từ 22,8 trở lên), NV2: 20,25 điểm (lớp 9 đạt từ 22,9 trở lên). Trường THPT Hoàng Văn Thụ NV1:19 điểm (lớp 9 đạt từ 21,8 trở lên), NV2: 20 điểm (lớp 9 đạt từ 23,4 trở lên). Trường THPT Võ Nguyên Giáp NV1:13 điểm (lớp 9 đạt từ 20,4 trở lên), NV2: 14 điểm (lớp 9 đạt từ 22 trở lên).

Ở chiều ngược lại, tại Khánh Hòa nhiều trường có điểm chuẩn NV1 ở mức thấp. Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh lấy thấp nhất với 4,75 điểm, tiếp theo là Trường THCS-THPT Bác Ái 5,50 điểm và Trường THPT Nguyễn Văn Linh 6,10 điểm.

Đối với hai trường chuyên, học sinh dự thi thêm các môn chuyên (điểm môn chuyên nhân 3) để xét tuyển. Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - phường Nam Nha Trang, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên tiếng Anh với 47,10 điểm, tiếp theo là tin học 46,93 điểm, ngữ văn và sinh học cùng 46,75 điểm, toán 45,50 điểm, vật lý và hóa học cùng 43,50 điểm.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - phường Đông Hải, điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên ngữ văn với 42,25 điểm, tiếp theo là toán 40 điểm, tiếng Anh 39,25 điểm, vật lý 38,50 điểm, tin học (NV bổ sung) 38,25 điểm, hóa học 36,50 điểm, tin học (chính thức) 35,87 điểm và sinh học 30,25 điểm.