Bóc tách thành công 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27.7, lực lượng chức năng đã bóc tách thành công 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đồng thời phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 125.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 27.7, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực hố chôn thứ 2 thuộc công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Công tác tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn thông tin, bao gồm lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, cùng kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa. Từ đó, lực lượng chức năng xác định thêm các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để tiến hành đào thăm dò.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chuyên môn đã phát hiện và cất bốc thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan.

Đáng chú ý, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đã được bóc tách thành công, trong khi 3 bộ hài cốt tập thể khác vẫn đang trong tình trạng chưa bóc tách, tiếp tục được bảo quản để phục vụ công tác giám định.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đã bóc tách thành công 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể ẢNH: THÚY LIỄU

Toàn bộ quá trình khai quật được thực hiện hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm nguyên trạng hài cốt và di vật, phục vụ việc phân tích, đối chiếu và xác định danh tính trong giai đoạn tiếp theo.

Tính đến hết ngày 27.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện và quy tập tổng cộng 125 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và đơn vị liên quan để thu thập, đối chiếu và xác minh thông tin.

Các hài cốt và di vật sau khi được thu thập sẽ tiếp tục được phân loại, mã hóa, bảo quản theo quy trình, phục vụ công tác giám định ADN, hướng tới mục tiêu xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.