TP.HCM phát động toàn xã hội góp sức tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 27.7, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt tri ân, chăm lo an sinh xã hội nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).



Phát động chung tay tìm kiếm liệt sĩ

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng máu xương, tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc và thống nhất Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, người có công và các gia đình chính sách.

Tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc chính thức phát động MTTQ tại 168 xã, phường, đặc khu, 5 tổ chức chính trị - xã hội thành phố cùng các tổ chức thành viên, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bằng khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Ông kêu gọi người dân phát hiện, cung cấp thông tin, cùng các nhà khoa học củng cố chứng cứ phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả chiến dịch, "để các liệt sĩ ngày đêm ở xa quê hương trong nhiều năm sớm được về với quê mẹ".

Lãnh đạo TP.HCM cũng cảm ơn cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, các cơ quan chức năng, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ này.

Tri ân những người đồng hành

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao thư cảm ơn 14 cá nhân, đơn vị tích cực đồng hành trong công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM còn trao bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng và 9 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THÚY LIỄU

Các cá nhân được khen thưởng gồm hòa thượng Thích Lệ Trang, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng các ông Phan Văn Mưa, Nguyễn Thành Phước, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Tuấn Nhã, Nguyễn Trung Đại, Nguyễn Đình Đạt và Võ Huy Thịnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị hệ thống Mặt trận tiếp tục đưa phong trào "đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên; giám sát, đề xuất kịp thời cơ chế, chính sách chăm lo người có công; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, giá trị hòa bình cho thế hệ trẻ. Các đơn vị đồng thời cần kết nối nguồn lực, thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.