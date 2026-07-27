Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường': Hành trình tri ân và mệnh lệnh từ trái tim

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" tại 4 điểm cầu di tích lịch sử đã tái hiện xúc động hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôn vinh những người lính đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.



Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các điểm cầu. Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Cùng dự còn có bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) và Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là kết quả của "chiến dịch 500 ngày đêm" trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tính đến ngày 26.7, tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng chức năng đã đạt được những kết quả quan trọng với việc quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 66 bộ di vật, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (trái) và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy xúc động khi xem chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được kết nối qua 4 điểm cầu: tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Chương trình được chia làm 3 chương: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh".

Tại các điểm cầu, ban tổ chức đã dành những hàng ghế đầu trang trọng để đặt những di vật như mũ cối, ba lô, dép cao su - biểu tượng cho sự hiện diện của những người lính chưa trở về. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cựu chiến binh, thương bệnh binh, đặc biệt là những người từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Hàng ghế tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NHẬT THỊNH

Xen kẽ các phóng sự xúc động về hành trình tìm kiếm là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tạo nên mạch kết nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng và hiện tại hòa bình.

Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những người làm nhiệm vụ quy tập mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", sống có trách nhiệm với lịch sử và trân trọng giá trị của độc lập, tự do.

Ông Lê Chí Công, con trai anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng chia sẻ câu chuyện về các kỷ vật mà mẹ để lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại các kỷ vật của ông ẢNH: NHẬT THỊNH