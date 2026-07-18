Quảng Ngãi: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ

Tối 18.7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong quá trình đào các rãnh tìm kiếm tại khu đất trống thuộc khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm để tổ chức dâng hương, thờ cúng theo quy định.

Khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) nơi tìm thấy các hài cốt liệt sĩ ẢNH: P.H

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, mặc dù thời tiết mưa liên tục, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 vẫn căng bạt, duy trì công tác bóc tách hàng nghìn mét khối đất tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dò tìm theo vệt đất nghi là rãnh nước cũ dọc đường Trường Chinh.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Các hài cốt được phát hiện lần lượt vào các ngày 29.6, 5.7 và 6.7 tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định.

Việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 - 20.6, giai đoạn 2 từ ngày 21.6 - 25.7, giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26.7 đến hết năm 2026.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực xác định có mộ tập thể đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm và Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo các tài liệu và lời kể nhân chứng, khu vực đường Trường Chinh hiện nay được xác định là nơi nghi có mộ tập thể từ 70 - 90 cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng thuộc Trung đoàn 24A (Mặt trận 3B), Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tại tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Thông tin về khu vực này được hé lộ từ cuối năm 2021 khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận lời kể của một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2.1968.

Theo nhân chứng, sau trận đánh, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70 - 90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước ven đường. Cùng với lời kể, nhân chứng còn lưu giữ hai bức ảnh ghi lại hiện trường chôn cất và vị trí được đánh dấu trên ảnh chụp toàn cảnh khu vực.

Từ những dữ liệu ban đầu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan quân sự đã tiến hành đối chiếu với bản đồ quân sự, hồ sơ tác chiến và nhiều nguồn nhân chứng để từng bước khoanh vùng khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.