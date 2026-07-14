Vận động người dân, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ

Ngày 13.7, tại hội trường Ngọc Linh (phường Kon Tum), ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ẢNH: V.T

Khoanh vùng 3 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo), thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", đơn vị đã tổ chức 8 đợt khảo sát, xác minh tại 7 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, huy động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Từ các nguồn tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng đã khảo sát tại nhiều địa bàn trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa thực địa với hồ sơ, bản đồ tác chiến và tài liệu lưu trữ để xác định vị trí tìm kiếm.

Tiến hành khảo sát chuyên sâu tại 3 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể, tổ chức 20 cuộc làm việc với nhân chứng, tiếp nhận và đối chiếu 30 nguồn thông tin, qua đó khoanh vùng 3 khu vực triển vọng và xác định 6 vị trí tiếp tục khảo sát trong thời gian tới.

Đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum (Quảng Ngãi) được đào lên để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: P.H

Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, Ban Chỉ đạo đã triển khai đồng bộ các phương án khai quật, thăm dò; huy động hơn 1.000 ngày công, đào, lấp và sàng lọc hơn 3.500 m³ đất đá, hoàn thành kiểm tra toàn bộ các vị trí theo kết luận hội thảo và mở rộng khảo sát theo các nguồn tin mới.

Kết quả đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, cả 3 đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam, tạo cơ sở quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN ẢNH: BÌNH NGUYÊN

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài, trong mùa khô 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Sau khi hồi hương, các hài cốt được tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng trang nghiêm; đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng khảo sát, thu thập thông tin phục vụ mùa khô 2026 - 2027.

Về công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, tính đến ngày 11.7, các đội lấy mẫu đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ; lấy mẫu 1.139 mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 81,4% số mộ đã lấy mẫu; bảo đảm bám sát tiến độ kế hoạch đề ra, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu giữ và quản lý mẫu, phục vụ bàn giao theo quy định.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: V.T

Vận động người dân, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban Chỉ đạo cùng các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mọi nguồn tin cần được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tuyệt đối không để bỏ sót.

Khi tiếp nhận thông tin về các vị trí nghi có mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo cần khẩn trương tổ chức khảo sát thực địa, ứng dụng các phương tiện kỹ thuật để đánh giá chính xác cấu trúc địa chất, địa vật dưới lòng đất, làm cơ sở xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp, khoa học, hiệu quả.

Dịp này, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đội K53 trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.