Bỏ quy định UBND cấp xã phải cung cấp 'thông tin do mình nhận được'

Chiều 23.4, với 492/493 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Phiên làm việc của Quốc hội chiều 23.4 ẢNH: GIA HÂN

UBND cấp xã không phải cung cấp "thông tin do mình nhận được"

Theo quy định tại luật sửa đổi, đơn vị đầu mối do UBND cấp xã xác định có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do HĐND, thường trực HĐND, chủ tịch UBND… tạo ra và thông tin do mình tạo ra.

Ngoài ra, cung cấp cho công dân khác thông tin nêu trên trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

So với luật hiện hành, UBND cấp xã sẽ không còn phải cung cấp "thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn".

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, việc sửa đổi như đã nêu nhằm bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong bối cảnh sắp xếp, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của cấp xã.

Luật mới cũng tăng cường phân cấp, phân quyền khi giao UBND cấp tỉnh, cấp xã chủ động xác định đầu mối cung cấp thông tin, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Một số nội dung quan trọng khác như, luật sửa đổi bổ sung các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân trên môi trường số, phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các hình thức công khai, cung cấp thông tin được mở rộng, đa dạng, khuyến khích áp dụng phương thức điện tử.

Cùng đó là mở rộng phạm vi thông tin phải công khai, thông qua việc liệt kê và bổ sung các nhóm thông tin quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua dự án luật ẢNH: GIA HÂN

Bổ sung "người lao động có thu nhập thấp" được trợ giúp pháp lý

Chiều cùng ngày, với 494/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trợ giúp pháp lý.

Luật sửa đổi bổ sung nhóm "người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại" nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, việc xác định diện người được trợ giúp pháp lý cần dựa trên các chính sách xã hội cơ bản (giảm nghèo, ưu đãi người có công, chính sách dân tộc...), đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Luật cũng quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm tính minh bạch và khả thi. Đồng thời, bổ sung quy định mở "người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật" để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

Ngoài ra, luật sửa đổi siết chặt hơn tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý nhằm nâng cao chất lượng, phòng ngừa rủi ro liên quan đến phẩm chất đạo đức.

Các trường hợp (bổ sung) không được bổ nhiệm, cấp thẻ gồm: người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; người đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý.

Riêng về lĩnh vực trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi giữ nguyên như quy định hiện hành, không mở rộng trợ giúp pháp lý sang lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Điều này nhằm bảo đảm đúng bản chất của trợ giúp pháp lý là chính sách an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền cơ bản của con người như dân sự, hình sự, hành chính.

Đồng thời, phù hợp với điều kiện nguồn lực của Nhà nước và thực tế hiện nay doanh nghiệp đã được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ pháp lý, ưu đãi khác.