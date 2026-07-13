Tắm biển ở Quảng Ngãi: 2 người tử vong và 1 mất tích

Sáng 13.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm do tắm biển. Vụ việc khiến 2 người phụ nữ tử vong, một bé trai 5 tuổi mất tích. Hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng biên phòng đang sơ cứu cho nạn nhân đuối nước ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ẢNH: CÔNG THỐNG

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 12.7, bà B.T.T (67 tuổi) và bà L.T.C (60 tuổi) cùng bé trai V.V.N (5 tuổi, cháu ngoại bà C.; cả 3 đều ở tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) trong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu vực bờ kè Thạch By 2 đã không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu vớt, tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước ẢNH: CÔNG THỐNG

Đến 18 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà T. và bà C.. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân mở rộng phạm vi, tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.